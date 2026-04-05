به گزارش خبرگزاری مهر،هم‌زمان با تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی و ملی «جان‌فدا برای ایران» برای مقابله با این تهدیدات، و اعلام آمادگی مردم عزیز ایران برای دفاع از خاک کشور، راه اندازی شده است.

دواطلبان می‌توانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق آدرس janfadaa.ir برای ثبت‌نام اقدام کنند.

پویش ملی جان فدا برای ایران که با هدف اعلام داوطلبی و آمادگی مقابله با تهدیدات دشمن امریکایی-صهیونیستی طراحی شده در اتفاقی نادر کمتر از سه روز با ثبت‌نام بیش از ۵ میلیون دواطلب همراه شد و در حال حاضر نیز از مرز ۸ میلیون نفر گذشته است.