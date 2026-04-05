  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۹

نام نویسی حضوری مردم شهرکرد در پویش ملی جان‌فدا

شهرکرد- مردم با حضور در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)  شهرکرد، در پویش ملی «جان‌فدا برای ایران» برای حفاظت از تمامیت ارضی کشور نام‌نویسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،هم‌زمان با تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی و ملی «جان‌فدا برای ایران» برای مقابله با این تهدیدات، و اعلام آمادگی مردم عزیز ایران برای دفاع از خاک کشور، راه اندازی شده است.

دواطلبان می‌توانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق آدرس janfadaa.ir برای ثبت‌نام اقدام کنند.

پویش ملی جان فدا برای ایران که با هدف اعلام داوطلبی و آمادگی مقابله با تهدیدات دشمن امریکایی-صهیونیستی طراحی شده در اتفاقی نادر کمتر از سه روز با ثبت‌نام بیش از ۵ میلیون دواطلب همراه شد و در حال حاضر نیز از مرز ۸ میلیون نفر گذشته است.

کد مطلب 6791925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها