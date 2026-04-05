رضا باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجاوز دشمن به دانشگاه‌ها و مراکز علمی اظهار کرد: علاوه بر اینکه هدف قرار دادن مراکز علمی و دانشگاهی کشور عبور از خط قرمزهای بین المللی است، وجه‌ دیگر این حملات، تعرض آشکار به ساحت علم و دانش و توسعه کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام بی‌شک نشانه‌ هراس و استیصال دشمن در مواجه با منطق و بیداری ملت‌هاست و زیر ساخت واقعی نه در مراکز علمی بلکه در ذهن جوان‌های ماست.

مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه دانشگاه‌ها به عنوان مهمترین مراکز علمی و پژوهشی به شمار می‌آیند، تصریح کرد: این مراکز همواره در راستای استقامت و ایستادگی در مسیر روشنگری افکار عمومی قدم بر می‌دارند، از این جهت این نوع حملات بار دیگر نقاب‌های به ظاهر حقوق بشری و توسعه به سبک غرب را کنار گذاشت و چهره‌ خبیث، حقیر و ظالمانه رژیم صهمیونیستی و آمریکا را بیش از پیش عیان کرد و می‌کند.

باغبانی معتقد است که غافل از آنکه مسیر پیشرفت و علم با تخریب ساختمان‌ها از بین نمی‌رود، بلکه زیر ساخت اصلی این میدان، جوان‌ها و افکار ظلم‌ستیز ایرانیانی است که در طول تمدن حدود ۷ هزار ساله خود آن را بارها ثابت کردند.