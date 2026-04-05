هدف قرار دادن دانشگاه و مراکز علمی نقاب بشردوستانه آمریکا را فرو ریخت

مهدی مهدیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حملات اخیر آمریکایی- صهیونیستی به برخی از مهمترین مراکز علمی و دانشگاهی کشور اظهار داشت: پس از آسیبهای وارد شده به زیرساختهای علمی، دانشکدهها و آزمایشگاههای دانشگاههای برتر کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی اصفهان، موجی از نگرانی در میان جامعه دانشگاهی و افکار عمومی مردم شکل گرفت.
وی در ادامه با تاکید بر ماهیت کاملاً علمی و غیرنظامی بودن این مجموعهها افزود: مراکزی که مورد هدف قرار گرفتند به هیچ وجه کاربرد نظامی نداشته و اتفاقاً از مهمترین نهادهای آموزشی کشور به شمار میآیند که نقش اساسی در تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه مرزهای دانش و فناوری ایفا میکنند.
این استاد دانشگاه با رد فرضیه هدف قرار گرفتن این موسسات علمی به صورت غیر عمد، خاطرنشان کرد: تکرار چندباره این حملات در روزهای اخیر، نشان میدهد که این اقدامات صرفاً یک اشتباه محاسباتی نبوده و حتی ابعاد گستردهتری نیز به خود گرفته است.
تلاشها برای تضعیف توان علمی ایران بینتیجه خواهد بود
مهدیخانی با تاکید بر اینکه حملات به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور هرگز به توقف جریان علمپژوهی در ایران منجر نمیشود، تصریح کرد: اگرچه این اقدامات ممکن است اختلالی ایجاد کند اما تلاش دشمنان برای تضعیف توان فناوری ایران به هیچ عنوان موفق نخواهد بود.
وی در ادامه ضمن اشاره بر اراده مستحکم جامعه دانشگاهی، نوید استواری و تداوم پرقدرت حرکت علمی کشور در آینده را داد و اظهار کرد: مسیری که دانشمندان، پژوهشگران و دانشگاهیان ایران اسلامی آغاز کردهاند هیچگونه آسیبی نخواهد دید.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) تصریح کرد: نخبگان ایرانی با تلاشی مضاعف تمامی این خسارتها را جبران کرده و به دنیا ثابت خواهند کرد که همواره در کنار ملت ایران ایستادهاند و دانشگاهها را بزرگتر، آبادتر و آگاهتر از گذشته خواهند ساخت.
زیرساختهای درمانی و دارویی اهداف جدید حملات
این استاد دانشگاه با ابراز تاسف شدید از هدف قرار گرفتن زیرساختهای بهداشتی و درمانی کشور بیان کرد: افکار عمومی شاهد بودند که مجموعههای عظیمی همچون انستیتو پاستور ایران و شرکت توفیق دارو نیز مورد هدف قرار گرفتند. این مراکز منحصراً در حوزه تولید دارو و تحقیقات مرتبط با درمان بیماریهای صعبالعلاج از جمله سرطان فعالیت دارند. هدف گرفتن چنین مراکزی نشان میدهد که این حملات به صورت حسابشده، زیرساختهای درمانی و سلامت عمومی جامعه را نشانه رفتهاند.
مهدیخانی با اشاره به تناقض گفتار و رفتار مسئولان آمریکایی-اسرائیلی و عاملان این حملات خاطرنشان کرد: مقامات آمریکایی در رسانههای مختلف تلاش میکنند اقدامات خود را با نقاب بشردوستانه توجیه کنند اما واقعیتهای میدانی تصویر دیگری را به جهانیان نشان میدهد.
وی عنوان کرد: در مجاورت این مراکز، مردم عادی زندگی میکنند و آسیب به آنها مستقیماً به شهروندان صدمه میزند. تخریب مراکزی که ارائهدهنده خدمات درمانی هستند، کاملاً با ادعاهای حقوق بشری در تضاد است.
مهدیخانی این اقدامات را تهدیدی مستقیم علیه سلامت عمومی و خط بطلانی بر ادعاهای دروغین آن ها دانست و تاکید کرد: این اقدامات هرگز خللی در اراده دانشمندان ایرانی ایجاد نخواهد کرد.
لزوم واکنش قاطع مجامع آکادمیک بینالمللی
مهدیخانی در ادامه با دعوت از مجامع آکادمیک جهانی برای شکستن سکوت خود در قبال این رخدادها، یادآور شد: ضرورت دارد نهادهای بزرگ علمی دنیا که شاهد این حملات هستند، از بیتفاوتی خارج شده و این اقدامات را محکوم کنند.
وی در پایان افزود: از تمامی همکاران دانشگاهیام در سراسر دنیا و بهویژه در کشورهای اسلامی درخواست میکنم با تنویر افکار عمومی، ابعاد این تجاوز را روشن سازند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: اساتید و روسای دانشگاهها باید بدانند که جامعه ایران با وجود تمامی خسارتها استوار مانده است و انتظار میرود نخبگان جهانی نیز به وظیفه انسانی و رسالت علمی خود در دفاع از حریم دانش عمل کنند.
