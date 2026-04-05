ورود اتوبوس های برقی جدید به پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد آقامیری، از ترخیص آخرین محموله اتوبوسهای برقی وارد شده از چین به کشور خبر داد و افزود: از ۵۰۰ دستگاه اتوبوسی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد تهران شود، ۱۱۰ دستگاه باقی مانده بود که در قالب دو محموله ۵۰ و ۶۰ دستگاه وارد پایتخت شد.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی در کشور، اتوبوسها با سرعت از گمرک بندرعباس ترخیص و به سمت تهران حمل شدند.
آقامیری با اشاره به حملات آمریکا به بنادر جنوبی کشور در طول هفتههای گذشته، یادآور شد: خوشبختانه هیچیک از اتوبوسهای وارد شده به کشور، در این حملات آسیب ندیدهاند.
وی با بیان اینکه اتوبوسها آماده ورود به خطوط هستند، خاطرنشان کرد: پس از پایان روند پلاکگذاری توسط پلیس راهور، این دستگاهها وارد ناوگان خواهند شد. طی ایام جنگ با کاهش تقاضای سفر مواجه بودیم و با افزایش تقاضا، اتوبوسهای جدید در خطوط استفاده خواهد شد.
براساس گزارش سایت شهر، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: از پیش تقسیمبندی مناطق بر اساس نیاز، برای بهکارگیری اتوبوسهای برقی صورت گرفته بود و توزیع بر مبنای اولویت قبلی انجام خواهد شد.
