  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

ورود اتوبوس های برقی جدید به پایتخت

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: با وجود حملات آمریکا به بنادر جنوبی کشور، خوشبختانه اتوبوس‌های برقی وارداتی به گمرک بندرعباس هیچ آسیبی ندیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، از ترخیص آخرین محموله اتوبوس‌های برقی وارد شده از چین به کشور خبر داد و افزود: از ۵۰۰ دستگاه اتوبوسی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد تهران شود، ۱۱۰ دستگاه باقی مانده بود که در قالب دو محموله ۵۰ و ۶۰ دستگاه وارد پایتخت شد.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی در کشور، اتوبوس‌ها با سرعت از گمرک بندرعباس ترخیص و به سمت تهران حمل شدند.

آقامیری با اشاره به حملات آمریکا به بنادر جنوبی کشور در طول هفته‌های گذشته، یادآور شد: خوشبختانه هیچ‌یک از اتوبوس‌های وارد شده به کشور، در این حملات آسیب ندیده‌اند.

وی با بیان اینکه اتوبوس‌ها آماده ورود به خطوط هستند، خاطرنشان کرد: پس از پایان روند پلاک‌گذاری توسط پلیس راهور، این دستگاه‌ها وارد ناوگان خواهند شد. طی ایام جنگ با کاهش تقاضای سفر مواجه بودیم و با افزایش تقاضا، اتوبوس‌های جدید در خطوط استفاده خواهد شد.

براساس گزارش سایت شهر، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: از پیش تقسیم‌بندی مناطق بر اساس نیاز، برای به‌کارگیری اتوبوس‌های برقی صورت گرفته بود و توزیع بر مبنای اولویت قبلی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6791994
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها