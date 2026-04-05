کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علی‌رغم شرایط جنگی پیش آمده و تعطیلات ایام نوروز، با تلاش مستمر گشت امور اراضی شهرستان کرمانشاه و همکاران مراکز خدمات، طی دو هفته ابتدایی سال جاری، بیش از ۴۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه افزود: در همین راستا و بلافاصله پس از شناسایی، به مالکان این واحدهای غیرمجاز اخطاریه توقف عملیات ساخت‌وساز تحویل داده شده است تا از ادامه تخلفات جلوگیری شود.

وی در تشریح روند این نظارت‌ها تصریح کرد: در راستای اجرای قانون حوزه زمین و صیانت از اراضی کشاورزی، اکیپ گشت حفاظت از اراضی (سامانه ۱۳۱) و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی در دهستان‌های تابعه، ضمن گشت‌زنی و شناسایی دقیق ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح دهستان‌های شهرستان‌ کرمانشاه، اخطاریه‌های لازم را به صورت قانونی به مالکان واحدهای متخلف ابلاغ کرده‌اند.

کریمی با تاکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی بیان کرد: زمین‌های کشاورزی سرمایه‌ای گران‌بها و ارزشمند برای آینده استان محسوب می‌شوند و اقدامات پیشگیرانه گشت حفاظت از اراضی، ضامن تأمین امنیت غذایی جامعه و ایجاد ثبات در تولید محصولات کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان این مدیریت در سطح شهرستان کرمانشاه به صورت مستمر تمامی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را رصد می‌کنند و روند برخورد با متخلفان در این حوزه با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی ادامه خواهد داشت.