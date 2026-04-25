۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه: سنگر تولید با قدرت حفظ شد

کرمانشاه - رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر تداوم تولید در شرایط سخت، از تأمین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از شهدای جنگ رمضان با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: امروز همه ما مدیون ایثار و فداکاری شهدا هستیم و باید در مسیر حفظ امنیت غذایی کشور با قدرت حرکت کنیم.

وی با اشاره به شرایط خاص دوران جنگ افزود: تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی استان در سخت‌ترین شرایط نیز از مسئولیت خود عقب‌نشینی نکردند و چرخه تولید را حفظ کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با همراهی و حمایت‌های صورت‌گرفته، آرامش نسبی در بازار برقرار شد و بخش تولید توانست نقش خود را به‌خوبی ایفا کند.

کریمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تنظیم بازار گفت: در این مدت هزاران تن کالا در قالب طرح‌های مختلف در استان توزیع شد و جلسات متعددی برای مدیریت بازار برگزار شد.

وی ادامه داد: تأمین نهاده‌های مورد نیاز، حمایت از واحدهای تولیدی و نظارت مستمر بر بازار از جمله اقداماتی بود که توسط مجموعه جهاد کشاورزی دنبال شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه‌های مختلف در این حوزه موجب شد علاوه بر حفظ تولید، امنیت غذایی استان نیز در شرایط حساس به‌خوبی تأمین شود.

