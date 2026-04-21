کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، امروز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تعداد ۲۱ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

وی با اشاره به محل اجرای این عملیات افزود: این موارد در روستاهای دایی‌چی، دوستوند، باباجان و مهدی‌آباد از توابع دهستان سراب نیلوفر و با دستور مقام قضایی اجرا شده و اراضی مورد نظر به وضعیت اولیه بازگردانده شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه مجموع این تخلفات بیش از ۲۱ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی را شامل می‌شد، تصریح کرد: این ساخت‌وسازها شامل فنس‌کشی، نصب پایه فنس، احداث سکو، پی‌کنی و دیوارکشی بوده که با اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول رفع تصرف شد.

کریمی از همکاری نیروهای امور اراضی، مرکز جهاد کشاورزی سراب نیلوفر، یگان حفاظت امور اراضی و سایر دستگاه‌های مرتبط در اجرای این عملیات قدردانی کرد و گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های تولیدی کشور نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم است.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ گزارش دهند تا از سوءاستفاده افراد سودجو و تخریب اراضی ارزشمند کشاورزی که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی جامعه دارند، جلوگیری شود.