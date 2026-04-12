رایزنی برای تقویت کشاورزی گیلانغرب انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترکی میان فرماندار گیلانغرب و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه عصر یکشنبه با هدف بررسی مسائل و نیازهای بخش کشاورزی این شهرستان برگزار شد.
در این دیدار، موضوعاتی همچون توسعه فعالیتهای زراعی، باغی و دامداری و همچنین ارتقای زیرساختهای مرتبط مورد بحث قرار گرفت و بر لزوم اختصاص منابع مالی ویژه برای بهبود وضعیت تولید تأکید شد.
حشمت رضایی، فرماندار گیلانغرب، در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت تولید محصولات راهبردی در شهرستان، بر ضرورت حمایت همهجانبه از کشاورزان در شرایط کنونی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه مهم گیلانغرب در تأمین امنیت غذایی استان، تقویت حضور کارشناسان در عرصه تولید و تسریع در رفع مشکلات مربوط به اراضی و تأمین نهادهها را از مهمترین اولویتها عنوان کرد.
در ادامه این نشست، سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، ظرفیتهای این شهرستان در تولید محصولات اساسی را قابل توجه دانست و بر رسیدگی به مطالبات کشاورزان تأکید کرد.
وی اظهار داشت: برنامهریزی برای تخصیص بهینه منابع و تسهیل فرآیندهای اجرایی در دستور کار قرار دارد تا زمینه اجرای طرحهای توسعهای در این منطقه فراهم شود.
کریمی همچنین با اشاره به اهمیت افزایش بهرهوری در اراضی کشاورزی گیلانغرب، خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای نوسازی تجهیزات و رفع مشکلات موجود با جدیت دنبال خواهد شد تا نقش این شهرستان در امنیت غذایی استان تقویست شود.
