به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صادرات گوجه‌فرنگی زراعی با کد تعرفه 07020010 تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.

بر اساس این اطلاعیه، این محصول پیش‌تر طبق فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در میان کالاهای معاف از ممنوعیت صادراتی قرار داشت، اما اکنون از فهرست معافیت‌ها حذف شده و لازم است از صادرات آن جلوگیری شود.

همچنین تأکید شده است که بر اساس ماده ۱۱ (مکرر) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، این ممنوعیت شامل محموله‌هایی که تا تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۵ در محدوده گمرکی اظهار شده باشند، نخواهد شد.