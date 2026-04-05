به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مایکل اولری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی رایانایر هشدار داد در صورت ادامه جنگ در ایران و بسته ماندن تنگه هرمز، این شرکت ممکن است ناچار شود تا ۱۰ درصد از پروازهای خود را در ماههای مه، ژوئن و ژوئیه لغو کند.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: «حدود یکپنجم نفت جهان از این گذرگاه عبور میکند و اکنون با شرایطی نامطمئن مواجه هستیم. اگر این وضعیت تا پایان آوریل ادامه پیدا کند، احتمال دارد شرکتهای هواپیمایی اروپایی به لغو برنامهریزیشده پروازها روی بیاورند.»
اولری همچنین اعلام کرد بحران منطقهای بر تأمین سوخت هواپیما نیز تأثیر گذاشته است. به گفته او، برخی تأمینکنندگان سوخت دیگر قادر به تضمین عرضه نیستند و رایانایر ممکن است در ماههای مه و ژوئن بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از سوخت مورد نیاز خود را از دست بدهد.
مدیرعامل رایانایر در ادامه با انتقاد از تجاوز نظامی آمریکا به ایران تأکید کرد در صورت لغو پروازها، مسئولیت این وضعیت متوجه دولت آمریکا خواهد بود، نه شرکتهای هواپیمایی.
گفتنی است پیشتر نیز شرکت هواپیمایی اسکایباس بریتانیا به دلیل افزایش بیسابقه قیمت سوخت و کاهش تقاضای سفر، تمامی پروازهای خود را لغو کرده بود.
نظر شما