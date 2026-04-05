به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از ثبت طرح سه فوریتی اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رسما در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عباس صوفی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ایکس نوشت:

طرح سه فوریتی اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رسما در مجلس ثبت شد

طرحی فراتر از اخذ عوارض در ۴ بعد امنیتی حقوقی سیاسی و اقتصادی برای تثبیت حاکمیت تام ایران که با محوریت کمیسیون عمران و مشارکت سایر کمیسیون ها وارد فرآیند بررسی شد