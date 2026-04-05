۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

ثبت رسمی طرح سه‌فوریتی حاکمیت ایران در تنگه هرمز در مجلس

همدان-نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: طرح سه فوریتی اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رسما در مجلس ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از ثبت طرح سه فوریتی اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رسما در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عباس صوفی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ایکس نوشت:

طرح سه فوریتی اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رسما در مجلس ثبت شد

طرحی فراتر از اخذ عوارض در ۴ بعد امنیتی حقوقی سیاسی و اقتصادی برای تثبیت حاکمیت تام ایران که با محوریت کمیسیون عمران و مشارکت سایر کمیسیون ها وارد فرآیند بررسی شد

    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      آفرین تصویب کنید که این حق قانونی ایران جان که سالهای سال مغفول مانده بود احیا شود
    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      هرچه زودتر بهتر اما کامل

