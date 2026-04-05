هشدار اکونومیست درباره پیامدهای تنش خلیج فارس بر اقتصاد آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه اکونومیست در تحلیلی تازه نوشت تنشهای نظامی در خلیج فارس و اختلال در ترانزیت نفت از تنگه هرمز دیگر یک بحران صرفاً منطقهای یا مختص غرب نیست، بلکه به سرعت به تهدیدی جدی برای اقتصاد کشورهای آسیایی تبدیل میشود.
اکونومیست تأکید میکند کشورهای آسیایی برخلاف اروپا و آمریکا از ذخایر استراتژیک محدودتری برخوردارند و وابستگی شدیدی به نفت وارداتی از خلیج فارس دارند. به همین دلیل هر افزایش قیمت انرژی میتواند بهطور مستقیم تورم را در اقتصادهای بزرگی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی تشدید کند.
این نشریه با اشاره به حساسیت بالای مصرفکنندگان آسیایی به قیمت انرژی مینویسد: سابقه تاریخی نشان میدهد جهش شدید قیمت بنزین و گازوئیل در این کشورها میتواند به سرعت به اعتراضات خیابانی منجر شود.
اکونومیست در پایان هشدار داده است: «اگر جنگ ایران ادامه یابد، دولتهای آسیایی با موجی از ناآرامیهای اجتماعی روبهرو خواهند شد که از هر بحران سیاسی گذشته جدیتر است؛ بحرانی که آغازش در خلیج فارس بوده، اما میتواند به خیابانهای شانگهای، بمبئی و توکیو برسد.»
