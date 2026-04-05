۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

احیای اراضی رفع تصرف شده در سارال؛ بذرکاری در مراتع طیطاق به بار نشست

سنندج- کارشناسان سرجنگلبانی سارال با حضور در روستای طیطاق، روند احیای اراضی رفع تصرف شده را مثبت ارزیابی کرده و از موفقیت طرح بذرکاری گیاهان علوفه‌ای در این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای مأموریت‌های حفاظتی و احیای اراضی ملی، کارشناسان سرجنگلبانی سارال صبح یکشنبه از اراضی رفع تصرف شده در روستای طیطاق بازدید کردند.

در این بازدید که توسط کارشناسان این حوزه انجام شد، وضعیت اراضی‌ای که پیش‌تر از تصرف متخلفان خارج شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، طرح بذرکاری گیاهان علوفه‌ای که پس از آزادسازی اراضی و در فصل پاییز اجرا شده بود، با موفقیت در حال رشد و سبز شدن است.

همچنین به منظور پایش و کنترل دقیق عرصه‌های احیا شده، بنچ‌مارک‌های لازم در این اراضی نصب شده است.

در ادامه این بازدید، کارشناسان از مراتع روستای طیطاق نیز بازدید میدانی به عمل آوردند؛ مراتعی که پس از بارندگی‌های اخیر، از طراوت و پوشش گیاهی مناسبی برخوردار شده‌اند.

این اقدامات در راستای صیانت از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب اراضی ملی و تقویت پوشش گیاهی منطقه انجام شده و بیانگر تداوم برنامه‌های حفاظتی در این حوزه است.

