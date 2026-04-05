به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، در حالی که رژیم صهیونیستی تصور می کرد توانمندی های نظامی حزب الله لبنان را تا حد زیادی طی جنگ گذشته از بین برده است، حزب‌الله در اوایل مارس گذشته توانست با ابتکار عمل خود تمام جهان را غافلگیر کند.

بر اساس این گزارش، جنگ کنونی بین حزب‌الله و رژیم صهیونیستی ۱۰ غافلگیری اساسی برای جهانیان از جمله رژیم صهیونیستی دارد و نشان می‌دهد چگونه بازیگران غیردولتی، در کنار بستر مردمی خود می‌توانند به عناصر تعیین‌کننده در روند درگیری ها تبدیل شوند.

۱.شگفتی اول در خصوص بستر عمومی مقاومت است. این تصور در محافل غربی وجود داشت که فروپاشی اقتصادی در لبنان به تضعیف پایگاه مردمی حزب الله منجر می شود؛ اما واقعیت میدانی، همبستگی‌ فراتر از توانایی دولت در مدیریت بحران‌ها را نشان داد و ثابت کرد که حزب الله بازیگری محوری است که قادر به مهار شوک‌ها است.

۲.شگفتی دوم در مورد شکنندگی جامعه شناختی و تناقض بین سطوح سیاسی و نظامی در سرزمین های اشغالی بود. تشدید تعارض بین ایده امنیت سریع و واقعیت جنگی طولانی‌مدت که هزینه‌های نظامی، اقتصادی و روانی فزاینده‌ای را تحمیل می‌کند، در سایه بحران های پیشین، شرایط رژیم صهیونیستی را نابسامان کرد. از سوی دیگر شکافی که بین اهداف سرکردگان سیاسی و سطوح نظامی شروع شده بود، گسترش پیدا کرد.

۳.شگفتی سوم در ابتکار عمل حزب‌الله برای ورود مستقیم به جنگ بود که منجر به خارج کردن آن از چارچوب سه‌ گانه تنش ها (ایران- رژیم صهیونیستی و آمریکا) به سوی فضایی منطقه‌ای گسترده‌تر شد.

۴.غافلگیری چهارم در شکست دکترین امنیتی جدید رژیم صهیونیستی بود که بر تصمیم‌گیری سریع، جنگ برق‌آسا و از بین بردن تهدید دشمن بدون دادن فرصت رویارویی به آن استوار است.

۵.شگفتی پنجم در ارائه قدرت سیستم فرماندهی و کنترل حزب‌الله است که یکی از اهداف مورد حمله صهیونیست ها در جنگ اخیر بود.

۶. ششمین غافلگیری به حجم امکانات و توانمندی های نظامی حزب، چه در سطح موشکی و چه در سطح پهپادی و دیگر تجهیزات مرتبط است که نشان‌دهنده داشتن ذخیره استراتژیکی است که به آن امکان می‌دهد جبهه را برای مدت طولانی شعله‌ور نگه دارد.

۷.غافلگیری هفتم مربوط به سیستم مدیریت نظامی حزب الله است که به نظر می‌رسد عملیات ارزیابی و توسعه آن بسیار کارآمد و دقیق است و عملکرد میدانی و نتایج به دست آمده در جبهه نیز این موضوع را اثبات می کند.

۸.شگفتی هشتم در خصوص سرویس های جاسوسی و امنیتی رژیم صهیونیستی و حجم ناکامی آنها در تخمین توانایی‌ها، امکانات و انگیزه های حزب‌الله در مرحله پس از جنگ قبلی بود.

۹.غافلگیری نهم به توانایی حزب‌الله برای خنثی کردن اشکال مختلف جنگ علیه ملت لبنان مربوط می شود که بویژه با وجود تهدید به جنگ داخلی و شکاف سیاسی شدید، نمود یافت و به عنوان عامل بازدارندگی حزب الله نمایان شد.

۱۰.شگفتی دهم مرتبط با تحولی است که در مفهوم قدرت در منطقه رخ داده است. به این ترتیب که قدرت در لبنان منحصر به دولت یا ارتش نیست، بلکه به توانایی مقاومت و مدیریت جامعه گره خورده است که می تواند الگوی جدیدی برای مقاومت در مناطق دیگر باشد.

شکاف در ارزیابی های اطلاعاتی و تحولات میدانی

در همین رابطه گزارش اختصاصی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی که بر پایه فایل‌های صوتی درز کرده از یک نشست محرمانه منتشر شده، از نگرانی جدی در داخل ارتش صهیونیستی نسبت به تحولات جبهه شمالی پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، فرمانده منطقه شمالی ارزیابی متفاوتی از روند درگیری ها ارائه داده که نشان ‌دهنده وجود شکاف میان برآوردهای پیشین و واقعیت‌های میدانی است. در این نشست تاکید شده که بخشی از برآوردهای قبلی ارتش نادرست بوده است.

همچنین در این ارزیابی، از سرعت بازیابی و سازماندهی مجدد حزب ‌الله پس از حملات نظامی ابراز شگفتی و تاکید شده که این جنبش همچنان توانمندی‌های مؤثری، به‌ ویژه در حوزه شلیک موشک در اختیار دارد. این ژنرال صهیونیست اعلام کرده که در اعلام نتایج عملیات پیشین تل آویو علیه حزب الله لبنان بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است.