چرا ادعاهای ترامپ درباره تنگه هرمز محکوم به شکست است؟

خبرگزاری مهر- گروه سیاست: در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقابل جبهه مقاومت مجبور به پذیرش آتش بس شده اند، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر به تاکتیک قدیمی و شکستخورده خود یعنی «جنگ روانی»، «ابهامسازی عمدی» و «تحریف واقعیتهای میدانی» متوسل شده است. واکنش قاطع، مستدل و بهموقع محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به هفت ادعای بیپایه و کذب ترامپ، نه تنها ماهیت فریبکارانه دیپلماسی واشنگتن را برملا می کند، بلکه بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر «قدرت بازدارنده مستحکم»، «عقلانیت راهبردی» و «اراده پولادین ملت»، هرگز اجازه نخواهد داد که عرصه عمل به میدان لفاظیهای توئیتری و رسانهای تبدیل شود.
این گزارش با واکاوی دقیق ابعاد این تقابل راهبردی، نشان میدهد که چگونه «اشراف کامل میدانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی» و «حمایت بیدریغ ملت ایران» معادلات غلط کاخ سفید را برهم زده و استراتژی «ابهامسازی» واشنگتن را به بنبست رسانده است. در شرایطی که ترامپ تلاش دارد با ایجاد سردرگمی در افکار عمومی جهان، فشارهای خود را توجیه کند، واقعیتهای میدانی از جمله کنترل مؤثر ایران بر آبراه حیاتی هرمز ثابت میکند که قدرت واقعی نه در توییتها، بلکه در میدان تعیینکننده است.
۱. کالبدشکافی دکترین فریب: از «مرد دیوانه» تا «تاجر سیاسی»
ترامپ با تکرار اظهارات ضدونقیض و تناقضگو، به دنبال ایجاد فضای ابهام و انحراف افکار عمومی منطقهای و جهانی است. اما این بار، محاسبات واشنگتن با واقعیتهای غیرقابل انکار «میدان» برخورد کرده و شکست خورده است. دکترین فریب ترامپ، که ریشه در رویکرد «تاجر-سیاستمدار» او دارد، بیش از هر چیز بر پایه جنگ روانی و مهندسی افکار بنا شده، اما در برابر اراده جمعی و توانمندیهای دفاعی ایران، ناکارآمد از آب درآمده است.
قالیباف در واکنشی هوشمندانه و قاطع تأکید کرد: رئیسجمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که همه آنها کذب است. این جمله کلیدی، نه تنها اعتبار دیپلماسی دروغمحور ترامپ را هدف قرار داد، بلکه به جهانیان ثابت می کند که دوران «یکجانبهگرایی» و «زورگویی رسانهای» به پایان رسیده است. این رویکرد، ادامه سیاستهای شکستخورده گذشته آمریکاست که بارها در برابر مقاومت ایران ناکام ماندهاند.
۲. تنگه هرمز: خط قرمز اقتدار ملی؛ میدان، نه توییتر!
مهمترین بخش از هشدارهای رئیس مجلس، مربوط به حاکمیت ملی ایران بر آبراه استراتژیک تنگه هرمز بود. قالیباف با صراحت تمام اعلام کرد:
در صورت ادامه محاصره، تنگه هرمز باز نمیماند و عبور و مرور تنها از مسیر تعیینشده و با اجازه ایران انجام میشود.
این بیانیه، حامل چندین پیام راهبردی و بازدارنده برای هرگونه متجاوز احتمالی است:
پیام اول: حاکمیت ملی غیرقابل معامله
تنگه هرمز در آبهای سرزمینی و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هرگونه تردد در آن، تابع قوانین بینالمللی، مقررات دریایی ایران و اجازه صریح مقامات ایرانی است. این اصل، ریشه در حقوق بینالملل و واقعیتهای ژئوپلیتیک دارد و هیچ تهدید یا بلوف رسانهای نمیتواند آن را تغییر دهد. ایران همواره بر عبور ایمن کشتیهای تجاری تأکید کرده، اما هرگونه سوءاستفاده از این آبراه را تحمل نخواهد کرد.
پیام دوم: هزینه سنگین ماجراجویی برای متجاوزان
هشدار قاطع درباره «بسته ماندن تنگه» در صورت تداوم محاصره، نشاندهنده اراده جدی ایران برای دفاع از منافع ملی و امنیت منطقه است. هر اقدام تحریکآمیز از جمله محاصره بنادر یا حضور نظامی غیرمجاز با پاسخ متناسب، قاطع و ویرانگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. این سیاست، بر پایه تجربههای تاریخی موفق ایران در دفاع از آبراهها استوار است و هزینه هر ماجراجویی را برای دشمن به شدت افزایش میدهد.
پیام سوم: شکست قاطع جنگ روایتها
جمله جالب قالیباف که «مقررات تنگه هرمز را میدان مشخص میکند، نه شبکههای اجتماعی»، بیانگر این مهم است که امروز، واقعیتهای میدانی از حضور مقتدرانه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا اشراف اطلاعاتی کامل بر آبراههای بینالمللی گواه آن است که «قدرت نرم» بدون پشتوانه «قدرت سخت» و «اقتدار میدانی» محکوم به شکست است. ترامپ و تیمش با تکیه بر رسانه ها تلاش کردند روایت غلط بسازند، اما میدان عمل، حقیقت را آشکار کرد.
۳. چرا ادعاهای ترامپ «همه دروغ» است؟
رئیس مجلس شورای اسلامی با شجاعت و صراحت بینظیر، ادعاهای ترامپ را «کذب محض» خواند. اما دلایل این ادعا عمیقتر از یک واکنش ساده است و ریشه در تناقضهای آشکار با اسناد، واقعیتهای میدانی و مواضع رسمی ایران دارد:
تناقض با اسناد و واقعیتهای حقوقی: هیچ سند معتبر بینالمللی، گزارش میدانی مستقل یا توافق مکتوب، ادعاهای ترامپ درباره «تمایل ایران به مذاکره»، «توافق بر سر خروج اورانیوم غنیشده» یا «تعهد به عدم بستن تنگه هرمز» را تأیید نمیکند. در حالی که ترامپ تلاش داشت این ادعاها را به عنوان «پیروزی» جلوه دهد، مقامات ایرانی صراحتاً هرگونه توافق یا عقبنشینی را رد کردند.
تناقض با مواضع رسمی و اصولی ایران: ادعاهای ترامپ مبنی بر «توافقات گسترده» با ایران، در تضاد کامل با سیاستهای اعلامشده جمهوری اسلامی است که بر «عزت، حکمت و مصلحت» استوارند. ایران بارها تأکید کرده که مذاکره تنها در چارچوب احترام متقابل و رفع تحریمها ممکن است، نه تحت فشار محاصره و تهدید.
تناقض با شواهد میدانی و اطلاعاتی: گزارشهای متعدد از وضعیت آبراه هرمز و بنادر ایران نشان میدهد که هیچ «توافق نهایی» یا «تسلیم» رخ نداده است. بلکه برعکس، ایران با حفظ اقتدار کامل، شرایط خود را برای ادامه عبور و مرور تعیین کرده است. این ادعاها تنها بخشی از تلاش برای تاثیر بر بازارهای نفتی و افکار عمومی بودند.
الگوی تکراری دروغپردازی: تاریخ نشان میدهد که واشنگتن بارها از این تاکتیک استفاده کرده ماننده ان چه در جنگ 40 روزه ادعا کرده بود و هر بار با افشاگری ایران مواجه شده است. هفت ادعای ترامپ در یک ساعت، ادامه همان الگوی «جنگ روانی» است که با بصیرت مقامات ایرانی خنثی شد.
۴. پیامدهای راهبردی: شکست ابهامسازی و تقویت بازدارندگی ایران
استراتژی «ابهامسازی» ترامپ، که هدفش ایجاد شکاف بین ایران و جامعه جهانی بود، نه تنها شکست خورده، بلکه به تقویت انسجام داخلی ایران و اعتبار بینالمللی مواضع تهران منجر شده است. در شرایطی که اقتصاد جهانی به تنگه هرمز وابسته است، هرگونه ماجراجویی واشنگتن میتواند به بحران انرژی جهانی منجر شود بحرانی که هزینه آن را ابتدا خود آمریکا و متحدانش پرداخت خواهند کرد.
این تقابل، بار دیگر ثابت کرد که «اقتدار میدانی» تهران بر «لفاظیهای رسانهای» واشنگتن برتری دارد. ایران با تکیه بر توانمندیهای بومی، حمایت مردمی و سیاست خارجی مستقل، معادلات منطقه را به نفع خود تغییر داده است.
نتیجهگیری: پیروزی میدان بر رسانه
واکنش قالیباف به ادعاهای ترامپ، فراتر از یک بیانیه ساده، نمادی از عزم راسخ جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع راهبردی است. در دنیای امروز که قدرتهای سلطهگر به جنگ روانی متوسل میشوند، ایران با تکیه بر «قدرت سخت» و «هوشمندی راهبردی» نشان داده که راهبرد «مقاومت فعال» مؤثرترین پاسخ به تهدیدات است. تنگه هرمز خط قرمز باقی خواهد ماند و هرگونه محاسبه غلط، با هزینهای سنگین برای متجاوزان همراه خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران، با اراده ملت و اقتدار نیروهای مسلح، همچنان در میدان عمل، معمار معادلات خواهد بود نه در فضای مجازی. این، پیام روشن به همه کسانی است که هنوز در توهم «زورگویی» به سر میبرند.
