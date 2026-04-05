به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در ادامه فرایند تسویه مطالبات مراکز طرف قرارداد، روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ نیز بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگیشده مراکز درمانی خصوصی و داروخانههای طرف قرارداد تأمین اجتماعی در سطح کشور به مبلغ حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص امروز کشور و با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد.
