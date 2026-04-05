۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

امکان استعلام اصالت مدارک قضایی در عدل‌ایران فراهم شد

امکان استعلام اصالت مدارک قضایی در نتیجه خدمت نوین عدلیه هوشمند در درگاه عدل ایران فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در راستای هوشمندسازی عدلیه، توسعه سبد خدمات خودکاربری و غیرحضوری قضایی و کاهش مراجعات شهروندان در وضعیت جنگی، امکان استعلام اصالت اسناد قضایی نظیر دادنامه، قرار و سایر مدارک مرتبط در درگاه خدمات الکترونیک قضایی عدل ایران به نشانی adliran.ir فراهم شد.

بر این اساس، در میز خدمت «استعلام مدارک قضایی» علاوه بر استعلام اصالت گواهی عدم سوء پیشینه، امکان استعلام اصالت اسناد قضایی همچون دادنامه، قرار تأمین کیفری، قرار اعدادی و قرار نظارت قضایی فراهم گردید تا مراجعان به‌منظور دریافت این خدمت بی‌نیاز از مراجعه به واحدهای قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باشند.

در نتیجه این خدمت نوین عدلیه هوشمند، امکان استعلام سریع و دقیق اصالت و اعتبار مدارک قضایی برای شهروندان به‌صورت غیرحضوری و خودکاربری فراهم شد.

