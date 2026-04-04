۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

دادیار دیوان عالی کشور پای صحبت ۵۶ زندانی دامغانی نشست

دامغان- دادیار دیوان عالی کشور در بازدیدی میدانی از زندان دامغان، به صورت چهره‌به‌چهره با ۵۶ مددجو دیدار و درخواست‌های حقوقی و قضایی آنان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پورعظیم دادیار دیوان عالی کشور همزمان با ظهر شنبه در راس هیئتی با حضور در حوزه قضایی دامغان، از زندان این شهرستان و همچنین شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب دامغان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، مسئولان قضایی ضمن بررسی وضعیت بخش‌های مختلف زندان، با ۵۶ نفر از مددجویانی که درخواست ملاقات چهره‌به‌چهره داشتند، دیدار و گفت‌وگو کرده و مسائل و درخواست‌های آنان را مورد بررسی قرار دادند.

دادستان عمومی و انقلاب استان سمنان درحاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت نظارت میدانی مسئولان قضایی بر وضعیت زندان‌ها گفت: سرکشی وبازدیدهای مستمر ازمراکز نگهداری زندانیان استان از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی سمنان است که باهدف صیانت از حقوق زندانیان، بررسی مشکلات موجود و ارتقای سطح خدمات اصلاحی و تربیتی انجام می‌شود.

محمدتقی گلی با تأکید بر لزوم رعایت کرامت انسانی زندانیان افزود: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه در حوزه زندان‌ها، نظارت مستمر بر شرایط زندانیان و رسیدگی به مسائل آنان است و دیدار مستقیم مسئولان قضایی با زندانیان فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی آنان با سرعت بیشتری بررسی و پیگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها گفت: فراهم کردن زمینه‌های آموزش، حرفه‌آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زندانیان از جمله اقداماتی است که در مسیر اصلاح و بازاجتماعی شدن آنان نقش مؤثری دارد و این موضوع از برنامه‌های مورد توجه دستگاه قضایی استان به شمار می‌رود.

