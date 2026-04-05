به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به اقدامات حمایتی از صنایع حوزه سلامت اظهار کرد: با توجه به مصوبات اتخاذ شده برای جبران خسارات ناشی از جنگ از سوی ارگانهای ذیربط، این موضوع برای تمامی صنایع سلامت در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا از مدیران عامل شرکتهای تولیدکننده و واردکننده فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل، انواع شیرخشکهای رژیمی، رگولار، متابولیک و نیز غذاهای ویژه و بیمارستانی درخواست شده است در صورت متحمل شدن هرگونه خسارت، نسبت به اعلام رسمی آن اقدام کنند.
شعیبی ادامه داد: شرکتها باید اطلاعات مربوط به خسارات را از طریق مکاتبه با انجمن یا سندیکای مرتبط ارسال کنند تا پس از جمعبندی، پیگیریهای لازم برای جبران آن انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: اعلام عناوین خسارت به صورت جدول به همراه برآورد تقریبی میزان خسارت، ارائه آدرس دقیق محلهای آسیبدیده شامل کارخانه، دفتر مرکزی یا انبار به همراه کد پستی، و همچنین ارسال گزارش کامل و مستند از وضعیت شرکت و بخشهای آسیبدیده به همراه تصاویر، از جمله موارد ضروری است.
