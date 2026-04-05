  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

شرکت‌های صنعت سلامت مستندات خسارات را اعلام کنند

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو از شرکت‌های آسیب دیده در جنگ رمضان خواست گزارش‌های مستند خود را برای پیگیری جبران خسارات، اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به اقدامات حمایتی از صنایع حوزه سلامت اظهار کرد: با توجه به مصوبات اتخاذ شده برای جبران خسارات ناشی از جنگ از سوی ارگان‌های ذی‌ربط، این موضوع برای تمامی صنایع سلامت در حال پیگیری است.

وی افزود: در این راستا از مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل، انواع شیرخشک‌های رژیمی، رگولار، متابولیک و نیز غذاهای ویژه و بیمارستانی درخواست شده است در صورت متحمل شدن هرگونه خسارت، نسبت به اعلام رسمی آن اقدام کنند.

شعیبی ادامه داد: شرکت‌ها باید اطلاعات مربوط به خسارات را از طریق مکاتبه با انجمن یا سندیکای مرتبط ارسال کنند تا پس از جمع‌بندی، پیگیری‌های لازم برای جبران آن انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اعلام عناوین خسارت به‌ صورت جدول به همراه برآورد تقریبی میزان خسارت، ارائه آدرس دقیق محل‌های آسیب‌دیده شامل کارخانه، دفتر مرکزی یا انبار به همراه کد پستی، و همچنین ارسال گزارش کامل و مستند از وضعیت شرکت و بخش‌های آسیب‌دیده به همراه تصاویر، از جمله موارد ضروری است.

کد مطلب 6792101
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها