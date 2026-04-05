۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

حل مشکلات مرتبط با معیشت و کسب و کار مردم در دستورکار مجلس و دولت

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه پیگیری مشکلات ناشی از جنگ در مجلس گفت: حل مشکلات مرتبط با معیشت و کسب و کار مردم را پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور ضمن عرض تسلیت بابت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، شهادت بی رحمانه دانش آموزان و کودکان مدرسه شجره طیبه میناب، شهادت علی لاریجانی از نخبگان و سیاستمداران بزرگ و برجسته کشور، شهادت فرماندهان ارشد و نیروهای مسلح و شهدای مردمی، اظهار کرد: این دلاوران همواره نماد فداکاری، ایثار و پایداری در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و امنیت کشور خواهند بود و شهادت همه آن ها را که در راه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور جان خود را فدای ایران کردند، تسلیت عرض می کنم.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی از سوی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونی بر خلاف قوانین حقوق بشر، باعث شد آسیب های جدی و ناجوانمردانه به زیرساخت های کشور وارد شود و شاهد نیازمندی هایی در بخش های مختلف باشیم که در این راستا باید تمهیدات خاص و ویژه اندیشیده شود تا در ادامه با مشکل روبرو نشویم.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سنواتی کشور و در دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برخی موارد و مسائل در اولویت قرار ندارد و نیازمند اصلاح و بازبینی و حتی الحاقیه‌های جدید مرتبط با موضوعات ناشی از جنگ‌ تحمیلی توسط دولت و مجلس هستند، عنوان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده برای کشور، باید با نگاه ویژه تری در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم، کسب و کارها، فعالیت های تولیدی و...گام برداریم و ان‌شاءالله فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه پیگیری و حل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی را به رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد.

حاجی پور افزود: این کمیته ویژه باید وظیفه پیگیری و پیشبرد و حل امور مرتبط و شرایط پیش آمده برای کشور ناشی از جنگ تحمیلی را عهده دار باشد و با حضور نمایندگانی از کمیسیون های تخصصی مختلف مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و به حل مسائل و مشکلات مختلف پیش آمده برای کشور، مردم، فعالان اقتصادی و...بپردازد.

وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سنواتی و همچنین برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور، مواردی وجود دارد که می تواند با انجام برخی اصلاحات به حل مشکلات در حوزه کسب و کار، معیشت مردم و آسیب های وارد شده به زیرساخت های اقتصادی کشور کمک کند، اظهار کرد: باید حل مشکلات ایجاد شده برای مردم و آسیب های وارد آمده به منازل مسکونی آن ها در اولویت قرار گیرد و در عین حال توجه ویژه ای به حل مشکلات تولیدی و صنعتی بخش خصوصی و دولتی داشته باشیم و به صورت جدی مسائل پیش آمده برای معیشت مردم و کسب و کارها را پیگیری و مرتفع کنیم.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیته ویژه پیگیری مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی در مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت مشورتی بخش خصوصی، نخبگان و اصناف به دولت کمک خواهد کرد حل مشکلات اقتصادی کشور در بخش های مختلف به نحوی مطلوب در دستورکار قرار گیرد.

حاجی‌پور در پایان افزود: همچنین از رئیس‌جمهور تقاضا داریم با مدیریت و درایت ویژه خود و با عنایت به شعار سال که توسط مقام‌ معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تعیین شده است، پروژه هایی را که سال‌ها در صف انتظار برای راه‌اندازی است و هنوز به بهره‌برداری نرسیده و دیگر مواردی که در بودجه آمده است اما در اولویت فعلی کشور قرار ندارد، توسط دستگاه‌های اجرایی مختلف شناسایی و اصلاح و بودجه تخصیصی به این موارد با همکاری مجلس در حوزه معیشت مردم و بهبود کسب و کارها صرف شود.

زهرا علیدادی

