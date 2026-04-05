حل مشکلات مرتبط با معیشت و کسب و کار مردم در دستورکار مجلس و دولت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور ضمن عرض تسلیت بابت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، شهادت بی رحمانه دانش آموزان و کودکان مدرسه شجره طیبه میناب، شهادت علی لاریجانی از نخبگان و سیاستمداران بزرگ و برجسته کشور، شهادت فرماندهان ارشد و نیروهای مسلح و شهدای مردمی، اظهار کرد: این دلاوران همواره نماد فداکاری، ایثار و پایداری در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و امنیت کشور خواهند بود و شهادت همه آن ها را که در راه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور جان خود را فدای ایران کردند، تسلیت عرض می کنم.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی از سوی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونی بر خلاف قوانین حقوق بشر، باعث شد آسیب های جدی و ناجوانمردانه به زیرساخت های کشور وارد شود و شاهد نیازمندی هایی در بخش های مختلف باشیم که در این راستا باید تمهیدات خاص و ویژه اندیشیده شود تا در ادامه با مشکل روبرو نشویم.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سنواتی کشور و در دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برخی موارد و مسائل در اولویت قرار ندارد و نیازمند اصلاح و بازبینی و حتی الحاقیه‌های جدید مرتبط با موضوعات ناشی از جنگ‌ تحمیلی توسط دولت و مجلس هستند، عنوان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده برای کشور، باید با نگاه ویژه تری در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم، کسب و کارها، فعالیت های تولیدی و...گام برداریم و ان‌شاءالله فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه پیگیری و حل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی را به رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد.

حاجی پور افزود: این کمیته ویژه باید وظیفه پیگیری و پیشبرد و حل امور مرتبط و شرایط پیش آمده برای کشور ناشی از جنگ تحمیلی را عهده دار باشد و با حضور نمایندگانی از کمیسیون های تخصصی مختلف مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و به حل مسائل و مشکلات مختلف پیش آمده برای کشور، مردم، فعالان اقتصادی و...بپردازد.

وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سنواتی و همچنین برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور، مواردی وجود دارد که می تواند با انجام برخی اصلاحات به حل مشکلات در حوزه کسب و کار، معیشت مردم و آسیب های وارد شده به زیرساخت های اقتصادی کشور کمک کند، اظهار کرد: باید حل مشکلات ایجاد شده برای مردم و آسیب های وارد آمده به منازل مسکونی آن ها در اولویت قرار گیرد و در عین حال توجه ویژه ای به حل مشکلات تولیدی و صنعتی بخش خصوصی و دولتی داشته باشیم و به صورت جدی مسائل پیش آمده برای معیشت مردم و کسب و کارها را پیگیری و مرتفع کنیم.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیته ویژه پیگیری مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی در مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت مشورتی بخش خصوصی، نخبگان و اصناف به دولت کمک خواهد کرد حل مشکلات اقتصادی کشور در بخش های مختلف به نحوی مطلوب در دستورکار قرار گیرد.

حاجی‌پور در پایان افزود: همچنین از رئیس‌جمهور تقاضا داریم با مدیریت و درایت ویژه خود و با عنایت به شعار سال که توسط مقام‌ معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تعیین شده است، پروژه هایی را که سال‌ها در صف انتظار برای راه‌اندازی است و هنوز به بهره‌برداری نرسیده و دیگر مواردی که در بودجه آمده است اما در اولویت فعلی کشور قرار ندارد، توسط دستگاه‌های اجرایی مختلف شناسایی و اصلاح و بودجه تخصیصی به این موارد با همکاری مجلس در حوزه معیشت مردم و بهبود کسب و کارها صرف شود.