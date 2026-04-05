به گزارش خبرگزاری مهر، ثریا آقایی، عضو کمیسیون ورزشکاران ایران و عضو کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، همگام با هموطنان خود به پویش سراسری «جانفدا» پیوست.

وی با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت ملی، اظهار داشت: ورزشکاران ایران همواره نشان داده‌اند که در کنار افتخارآفرینی در میادین ورزشی، در برابر تهدیدات دشمنان نیز یکپارچه و متحد عمل می‌کنند.

ثریا آقایی ضمن ثبت‌نام در این پویش، با اشاره به وحدت مثال‌زدنی ایرانیان با هر سلیقه و دیدگاهی، خاطرنشان کرد: پویش «جانفدا» نماد غیرت ملی و ایستادگی در برابر هرگونه تعرض به تمامیت ارضی کشور است. من به عنوان یک ورزشکار و نماینده ایران در مجامع بین‌المللی، به این پویش می‌پیوندم و اعلام می‌کنم که جانفدای ایران هستم.

وی افزود: دشمنان این بار نیز مانند همیشه با محاسبات غلط درباره مردم ما وارد میدان شدند، اما پاسخ قاطع و متحد ملت ایران را در قالب پویشی عظیم و مردمی مشاهده کردند. گفتنی است پیش از این، محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک، نیز به این کارزار مردمی پیوسته بود و بر حمایت جامعه ورزش از حراست از کیان کشور تأکید کرده بود.