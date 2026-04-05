به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصادی استان، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تأمین منابع مالی و حمایت از فعالان اقتصادی خبر داد.

وی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال گذشته و ایام ابتدایی سال جاری، پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی با تلاش شبانه‌روزی مجموعه خزانه‌داری استان انجام شد، افزود: بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی به حساب دستگاه‌های اجرایی استان واریز شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در مجموع بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های استان قرار گرفت که این اعتبارات نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و خدماتی داشته است.

ذاکریان با اشاره به عملکرد استان در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ اظهار کرد: در این بخش از محل قانون بودجه ۱۴۰۲ بیش از هزار و ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی و متقاضیان کسب‌وکار پرداخت شده که نشان‌دهنده تحقق بیش از ۱۰۳ درصدی تعهدات استان در این حوزه است.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیر پرداخت تسهیلات جدید گفت: با وجود تشکیل پرونده‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی، به دلیل اختلالات در سامانه‌های بانکی، روند پرداخت تسهیلات با تأخیر مواجه شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ادامه به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در استان پرداخت و افزود: در حال حاضر ۲۷ پروژه فعال سرمایه‌گذاری خارجی در استان وجود دارد که این پروژه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، در توسعه صادرات و تولید نیز نقش‌آفرین هستند.

ذاکریان با بیان اینکه طی کمتر از دو سال اخیر ۱۸ پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در استان مصوب شده است، گفت: از این تعداد، ۱۱ پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده که نشان‌دهنده روند رو به رشد جذب سرمایه‌گذار در خراسان جنوبی است.

وی یکی از ویژگی‌های مهم سرمایه‌گذاران خارجی را تمرکز بر اجرای پروژه‌ها دانست و تصریح کرد: این سرمایه‌گذاران با هدف توسعه فعالیت اقتصادی در استان حضور دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی خورشیدی متمرکز شده که می‌تواند نقش مهمی در تأمین انرژی و توسعه پایدار استان داشته باشد.

ذاکریان با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران افزود: وارد شدن فشارهای خارج از چارچوب به سرمایه‌گذاران می‌تواند موجب کاهش انگیزه و حتی خروج آن‌ها از استان شود، از این رو حمایت از این بخش ضروری است.

وی همچنین با اشاره اولین پیام رهبر معظم انقلاب در خصوص توسعه روابط با کشورهای همسایه شرقی گفت: ایجاد منطقه آزاد بین المللی ایران، افغانستان و چین از برنامه هایی است که در این راستا مورد توجه ویژه است.

وی بیان داشت: این طرح یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی در دست پیگیری است.

ذاکریان ادامه داد: این منطقه آزاد می‌تواند به یک کریدور اقتصادی مهم تبدیل شود و نقش ایران را در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تقویت کند.

به گفته وی استفاده از ظرفیت کشورهای شرقی به‌ویژه افغانستان می‌تواند مسیر ارتباط با بازارهای بزرگ‌تری مانند چین، هند و پاکستان را هموار کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: حمایت‌های دستگاه قضایی نقش مهمی در پایداری واحدهای اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها داشته و این همکاری‌ها باید تداوم یابد.