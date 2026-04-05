۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

رسانه‌های صهیونیستی: ایران بر خلاف برآوردهای تل‌آویو عمل می‌کند

رسانه‌های صهیونیستی: ایران بر خلاف برآوردهای تل‌آویو عمل می‌کند

رسانه های صهیونیستی به نادرست بودن ادعاهای ارتش این رژیم در قبال توان موشکی ایران اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی اذعان کردند، ایرانی ها بر خلاف برآوردهای ارتش رژیم صهیونیستی همچنان تعداد زیادی موشک های بالستیک به سمت اراضی اشغالی شلیک می کنند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز روز گذشته اذعان کرد که سرلشکر رافائل میلو، فرمانده جبهه شمالی ارتش اشغالگر در یک فایل صوتی فاش‌ شده از جلسه‌ای محرمانه در گفتگو با ساکنان شهرک مسکاف عام، اعتراف کرده است که تل آویو از توانمندی حزب‌الله در بازسازی قدرت خود شگفت‌زده شده است.

بر اساس این گزارش، میلو اظهار داشت که ارزیابی‌های اولیه پس از جنگ ۲۰۲۴ علیه لبنان در مورد تخریب قدرت حزب‌الله «بیش از حد خوش‌بینانه» بوده است.

