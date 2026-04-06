بجنورد میزبان اردوی تیم ملی کوراش/ اسامی ملی پوشان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کوراش در هر دو گروه بانوان و آقایان با هدف حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا از ۲۳ فروردین در کمپ تیم‌های ملی در شهرستان بجنورد برگزار می‌شود.

در این اردو که تا تا ۶ اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت، نفرات دعوت شده زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.

بر همین اساس در گروه بانوان زهرا باغچقی، الهه باغچقی، هانیه وحدانی، محدثه حسینی، کیمیا آزموده، شیوا جهانگیری، لیلا سیاوشی، فرزانه احدی‌راد ، دنیا آقایی، تهران، دینا گلکار، حنیفا عیوضی، لرستان، مریم پیمانی، مازندران، فاطمه برمکی، سارا کارکرد، ستایش جلال‌الدین، پردیس عیدی‌وندی، طاهره آذرپیوند با هدایت بتول پاکروح به عنوان سرمربی، فاطمه اسلامی به عنوان مربی و سرپرست، در این اردو حضور خواهد داشت.

محمدکاظم براتی، مجید وحید بریمانلو، امیرمحمد طالبی، رامین احمدزاده، صادق آذرنگ، محمدرضا وحدانی، رضا احمدزاده ، محمدحسین باباییان، حمیداسکندری، مسعود قوی‌بازو، ابوالفضل ترابی محمد صفری و مهدی فتحی‌پور در گروه مردان به اردو دعوت شده و زیر نظر الیاس علی‌اکبری به عنوان سرمربی، محمد زند روحانی به عنوان مربی تمرینات خود را پیگیری می کنند.