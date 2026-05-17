صادق آذرنگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این روزها تمرینات سخت و فشرده‌ای را در تیم ملی کوراش برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان و به ویژه بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن دنبال می‌کنم.

وی افزود: مردم کشورمان این روزها به دلیل جنایت‌های آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی روزهای تلخی را پشت سر می‌گذارند و من دوست دارم بتوانم با موفقیت در میدان ورزش، حتی برای دقایقی دل مردم ایران را شاد کنم.

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگژو در رشته کوراش ادامه داد: به عنوان یک سرباز در میدان ورزش، همه توان خود را برای بالا بردن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران به کار می‌گیرم.

آذرنگ با محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تصریح کرد: ورزشکاران ایرانی همیشه ثابت کرده‌اند در کنار مردم و کشور خود هستند و من نیز تلاش می‌کنم با کسب افتخار در میادین بین‌المللی سهم کوچکی در شادی مردم داشته باشم.

وی بیان کرد: امیدوارم بتوانم با موفقیت در رقابت‌های پیش‌رو پاسخ محبت و حمایت مردم را با مدال‌های ارزشمند بدهم.