  دانشگاه و فناوری
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۳

ایتالیا اعتیاد به شبکه های اجتماعی را با یک قانون جدید هدف می گیرد

سناتورهای ایتالیایی پیش نویس قانونی را برای مقابله با اعتیاد به شبکه های اجتماعی پیشنهاد کرده اند که هدف آن افزایش مسئولیت پذیری پلتفرم های آنلاین درباره شیوه توزیع محتوا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام در حالی انجام می شود که سخت گیری بر پلتفرم های دیجیتال اروپا افزایش یافت است. علاوه بر آن دادگاهی در آمریکا متا و گوگل را به اغماض در طراحی پلتفرم های اجتماعی که برای کاربران جوان مخرب قلمداد می شود، متهم کرد.

حزب دموکرات ایتالیا از این پیش نویس نیز پشتیبانی می کند که به موجب آن پلتفرم ها باید پروفایل بندی کاربران به طور پیش فرض و ایجاد شفافیت بیشتر بر اینکه چگونه الگوریتم ها محتوای نمایش داده به کاربران را تعیین می کنند را متوقف کنند.

سناتور آنتونیو نیچیتا در بیانیه ای در این باره می گوید: هربار که یک شبکه اجتماعی را باز می کنیم، الگوریتمی تصمیم می گیرد ما چه محتوایی را ببینیم . این امر تصادفی نیست بلکه بر آن است که ما همچنان به استفاده از شبکه های اجتماعی ادامه دهیم.هدف این لایحه آن است که پلتفرم‌ها برای طراحی سیستم هایی که برای توزیع محتوا به کار می رود، مسئول شناخته شوند.

در پیش نویس لایحه آمده است: طراحی الگوریتم جزئیات فنی به حساب نمی آید. این یک انتخاب توسط شرکت است که پیامدهایی دارد.

شیوا سعیدی

