ٖٖاتریش شبکه های اجتماعی را برای زیر۱۴ سال ممنوع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اتریش قصد دارد شبکه های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۴ سال منع کند. دولت این کشور در بیانیه ای اعلام کرد کاتالوگی وسیع و جامع از اقداماتی که قرار است برای محافظت از کودکان در مقابل آسیب های شبکه های اجتماعی معرفی کرده است. براساس این بیانه یک لایحه رسمی در این زمینه در پایان ماه ژوئن ارائه می شود.

آندرئاس بلادر رهبر حزب سوسیال دموکرات اتریش اعلام کرد تلاش های دولت شامل محدودیت های سنی جدید و قوانین شفاف برای پلتفرم های اجتماعی می شود.

قانونگذاران این کشور اروپایی جزئیاتی درباره قوانین آتی ارائه نکرده اند اما این کشور احتمالا همان مسیری را طی خواهد کرد که بسیاری از کشورها پیش از آنها برای ممنوعیت های مشابه پیموده اند.

هرچند استرالیا نخستین کشوری است که ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال وضع کرده اما دیگر کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و انگلیس مشغول بررسی محدودیت های مشابه هستند.

اخیرا اندونزی نیز قوانین جدیدی تصویب کرده که اجازه نمی دهد افراد زیر ۱۶ سال از شبکه های اجتماعی مانند تیک تاک،یوتیوب و روبلاکس استفاده کنند.