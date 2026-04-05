به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در پیامی از مردم عزیز ایران اسلامی، مسئولان و خصوصاً نیروهای مسلح تقدیر کرد.

متن پیام بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



مردم عزیز ایران اسلامی



این ایام که دشمنان ملت ایران با تمامی قوای خود وارد جنگ عیان شده‌اند، شما با درخشش بی‌نظیر نام خود را به‌عنوان یکی از بهترین امت‌ها ثبت نموده‌اید و سخن امام راحل و عظیم‌الشأن را که فرمود:«مردم ما از مردم صدر اسلام بهترند» و اینکه رهبر شهید از مبعوث شدن شما مردم بشارت داد، به‌طور کامل عیان نموده‌اید.



امروز فرزندان شما مردم در نیروهای مسلح توانستند با این وحدت شما و حمایت یکپارچه از مقام معظم رهبری «دامت برکاته»، دشمن را به زانو در آوردند و آن ابهت دروغین آمریکا جنایتکار را درهم بشکنند و دشمن صهیونیست را به ذلت بکشانند.



این را بدانید که هر کسی بخواهد این وحدت شما را هدف قرار دهد، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن است.



اینجانب به‌عنوان یک طلبه از حوزه علمیه قم قدردان این حضور آگاهانه شما مردم عزیز هستم و از شما می‌خواهم تا رفع این فتنه آمریکایی و صهیونیستی این حضور را حفظ کنید و همچنین از نیروهای مسلح، مسئولان کشور، به‌ویژه قوای سه گانه و خصوصاً دولت و رئیس جمهور محترم که به طور شبانه روزی مشغول خدمت هستند، حمایت نمایید.



اینجانب سخنی با نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه عزیز خصوصاً نیروی هوا و فضا دارم، این ملت در کنار شماست و این حضور برای قدردانی و حمایت شماست و بنده نیز اگر چنین قابلیتی را داشته باشم، دعاگوی همیشگی شما هستم و از درگاه خداوند متعال و صاحب همه ما حضرت بقیةالله اعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» پیروزی نهایی شما را خواستارم و از شما عزیزان در مقدس‌ترین مکان‌ها یعنی میدان جهاد عاجزانه تقاضای دعای خیر دارم.