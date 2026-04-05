۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

بدرقه پیکر مطهر سه شهید در میان حضور گسترده مردم در قشم

قشم-مردم جزیره قشم امروز در آیینی باشکوه و حماسی، پیکر مطهر شهیدان والامقام «عقیل سفاری‌طولی»،«رئوف اربابی‌هنگامی» و «علیرضا امیری» را با حضور پرشور و گسترده خود بدرقه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر شهدای والامقام عقیل سفاری‌طولی، رئوف اربابی‌هنگامی و علیرضا امیری امروز با حضور گسترده و پرشور مردم جزیره قشم برگزار شد.

در این آیین معنوی، مردم قدرشناس قشم با حضوری کم‌نظیر، پیکر مطهر این شهیدان سرافراز را تا آرامگاه ابدی بدرقه کردند و بار دیگر صحنه‌ای از عشق، وفاداری و ایستادگی در برابر دشمن را به نمایش گذاشتند.

بر اساس این گزارش، شهید عقیل سفاری‌طولی در خاک پاک سوزا آرام گرفت و پیکر مطهر شهیدان رئوف اربابی‌هنگامی و علیرضا امیری نیز بنا بر تصمیم خانواده‌های معزز شهدا به مشهد و بندرعباس منتقل شد تا در آغوش خاک، جاودانه بمانند.

حضور پرشور مردم در این مراسم، جلوه‌ای از انسجام، همبستگی و پایبندی اهالی جزیره قشم به آرمان‌های شهدا بود؛ مردمی که با شعارهای انقلابی و اشک‌های عاشقانه، عهد خود را با فرزندان سرافراز این سرزمین تجدید کردند.

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان بار دیگر تأکید کردند که مردم قشم تا پای جان بر عهد خود با شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

کد مطلب 6792219

