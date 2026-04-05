به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای بند (۵١) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ١۴۰۴/١۲/١١ شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی، امکان ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید که دارای قبض انبار تا تاریخ ١۴۰۴/١۲/۲۹ می‌باشند در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

برای این منظور محل تامین ارز جدید ذیل عملیات ارزی بدون انتقال ارز با عنوان «از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - موضوع بند ۵١ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» ایجاد گردید.

ثبت سفارش از محل بند مذکور صرفا برای کد تعرفه‌های اعلام شده (فایل پیوست) امکان‌پذیر است.

مجوز «اداره کل‌ صنعت، معدن و تجارت استان» جهت کنترل وجود قبض انبارهای تا تاریخ ١۴۰۴/١۲/۲۹ در فرآیند ثبت‌سفارش کارسازی شده است. ارجاع پرونده ثبت سفارش از محل این بند به ادارات کل استانی، برای پرونده‌های تولیدی بر اساس استان واحد تولیدی مربوطه و برای سایر پرونده‌ها بر اساس استان کارت بازرگانی مالک پرونده تعیین خواهد شد.

ثبت سفارش از محل بند مذکور مشمول بررسی ضوابط سهمیه و بهینه سازی مصارف ارزی نخواهد بود.