اعلام ۲۱۷۸ تعرفه ضروری مجاز به ثبت سفارش بدون انتقال ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع میرساند در راستـای اجرای بنـد (۵١) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ١۴۰۴/١۲/١١ شورای عالی امنیت ملی با موضـوع بسته مقاوم سازی اقتصـاد ملی و دفاع غیر نظامی، امکان ثبت سفارش بدون انتقـال ارز برای کالاهای ضـروری شامل مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولیــد که دارای قبض انبـار تا تاریخ ١۴۰۴/١۲/۲۹ هستند در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
- برای این منظور محل تامین ارز جدید ذیل عملیات ارزی بدون انتقال ارز با عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - موضـوع بند ۵١ بسته مقاوم سازی اقتصـاد ملی و دفاع غیر نظامی در شـرایط اضطراری» ایجاد گردید.
- ثبت سفارش از محل بنـد مذکـور صـرفا برای کـد تعرفه های اعلام شده (فایل پیوست) امکان پذیر است.
- مجوز «اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان» جهت کنترل وجود قبض انبارهای تا تاریخ ١۴۰۴/١۲/۲۹ در فرآینـد ثبت سفارش کار سازی شده است. ارجاع پرونده ثبت سفارش از محل این بنـد به ادارات کل استانی ، برای پرونده های تولیـدی بر اساس استان واحد تولیـدی مربوطه و برای سایر پروندهها بر اساس استان کارت بازرگانی مالک پرونده تعیین خواهد شد.
- ثبت سفارش از محل بنـد مذکـور مشمول بررسی ضـوابط سهمیه و بهینه سـازی مصـارف ارزی نخواهد بود.
