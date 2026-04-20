۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

اعلام ۲۱۷۸ تعرفه ضروری مجاز به ثبت سفارش بدون انتقال ارز

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای فهرست تعرفه‌های ضروری مجاز به ثبت سفارش بدون انتقال ارز شامل 2178 کد تعرفه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند در راستـای اجرای بنـد (۵١) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ١۴۰۴/١۲/١١ شورای عالی امنیت ملی با موضـوع بسته مقاوم سازی اقتصـاد ملی و دفاع غیر نظامی، امکان ثبت‌ سفارش بدون انتقـال ارز برای کالاهای ضـروری شامل مواد اولیه و ماشین‌ آلات خطوط تولیــد که دارای قبض انبـار تا تاریخ ١۴۰۴/١۲/۲۹ هستند در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

- برای این منظور محل تامین ارز جدید ذیل عملیات ارزی بدون انتقال ارز با عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - موضـوع بند ۵١ بسته مقاوم سازی اقتصـاد ملی و دفاع غیر نظامی در شـرایط اضطراری» ایجاد گردید.

- ثبت سفارش از محل بنـد مذکـور صـرفا برای کـد تعرفه‌ های اعلام شده (فایل پیوست) امکان پذیر است.

- مجوز «اداره کل‌ صنعت ، معدن و تجارت استان» جهت کنترل وجود قبض انبارهای تا تاریخ ١۴۰۴/١۲/۲۹ در فرآینـد ثبت‌ سفارش کار سازی شده است. ارجاع پرونده ثبت سفارش از محل این بنـد به ادارات کل استانی ، برای پرونده‌ های تولیـدی بر اساس استان واحد تولیـدی مربوطه و برای سایر پرونده‌ها بر اساس استان کارت بازرگانی مالک پرونده تعیین خواهد شد.

- ثبت سفارش از محل بنـد مذکـور مشمول بررسی ضـوابط سهمیه و بهینه سـازی مصـارف ارزی نخواهد بود.

برای مشاهده فهرست مذکور اینجا را کلیک کنید.

سمیه رسولی

