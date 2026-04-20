کرمی: تسهیل تولید و کاهش بروکراسی اداری در اولویت قرار دارد 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر دوشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مسئولان اقتصادی و صنعتی استان به اهمیت یکپارچگی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف برای ارتقاء تاب‌آوری اقتصادی اشاره کرد و افزود: تمام بخش‌های خدمات‌رسان باید به‌صورت متصل و هماهنگ عمل کنند تا بتوانیم مشکلات مردم را سریع‌تر حل کنیم. باید در تصمیم‌گیری‌ها کلی‌نگر باشیم و به منافع جامعه توجه کنیم.

وی همچنین بر اهمیت کاهش بروکراسی اداری تأکید کرد و گفت: بروکراسی اداری نباید مانع پیشرفت و رفع مشکلات مردم شود. باید فرآیندها را ساده‌تر کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن مشکلات مردم را حل کنیم. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالش‌های زیادی روبه‌روست، تسهیل در خدمات‌رسانی به مردم بسیار ضروری است.

کرمی در ادامه یادآور شد: در سال اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت ملی، باید رویکرد تاب‌آوری را در پیش بگیریم و از جزئی‌نگری خودداری کنیم. بخش‌های تولیدی، به‌ویژه واحدهای صنعتی و کشاورزی، در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و هرگونه ایجاد بحران یا هرج و مرج در بین مردم، از ابزارهای دشمن است که باید با همکاری و هم‌افزایی، آن را خنثی کنیم.

استاندار ایلام با تأکید بر اینکه بخش‌های تولیدی استان باید در بهترین شرایط ممکن به ارائه خدمات به مردم ادامه دهند، گفت: ما باید در راستای تأمین نیازهای عمومی و امنیت ملی، تمامی توان خود را برای تقویت تولید و رفع موانع آن به کار بگیریم.