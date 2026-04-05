بیش از ۹۲۰۰ هکتار از اراضی بایر تعیین تکلیف شد

داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی در خصوص اقدامات انجام شده این سازمان در سال گذشته به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و واگذاری وظایف و تکالیف قانونی صدور اسناد اراضی کشاورزی کشور در طی سال گذشته دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی اقدامات زیربنایی جهت تسهیل در اجرای این قانون و آمادهسازی بستر صدور اسناد اراضی کشاورزی انجام داده است. پاسخ به بیش از یک میلیون استعلام واحدهای ثبتی در سراسر کشور از جمله این اقدامات است که این اقدام در مقایسه با سال ۱۴۰۳ از رشد ۲۰۰ درصدی برخوردار بود.
وی افزود: همکاری با سازمان ثبت و سایر ادارات در تدوین آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای مرتبط و صدور بخشنامههای مختلف در جهت اجرای قانون الزام از جمله فعالیتهای این دفتر در سال ۱۴۰۴ بود.
وی با اشاره به اراضی کشاورزی تعیین تکلیف شده، عنوان کرد: سال گذشته بیش از ۱۱۰۰ قطعه از اراضی دولتی در تصرف کشاورزان بهرهبردار تعیین تکلیف شده و با اعطای تسهیلات ویژه به ذینفعان واگذار شد. این آمار نسبت به سال ۱۴۰۳ میتوان گفت ۵۰ درصد رشد را تجربه کرد.
این مسئول دولتی در ادامه یادآور شد: در راستای استمرار تولید در اراضی کشاورزی و حفظ بستر امنیت غذایی کشور، مدیریتهای امور اراضی کشور ضمن شناسایی اراضی بایر و بلاکشت نسبت به تعیین تکلیف بیش از ۹۲۰۰ هکتار از این اراضی بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کرده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی در راستای بهبود فرآیندهای حقوقی و مدیریتی در حوزه اراضی کشاورزی، هم گفت: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و صدور اسناد مالکیت اراضی در اکثریت استانها به منظور ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی کارشناسان و مسئولان ادارات امور اراضی به صورت حضوری از جمله اقدامات سازمان در سال گذشته است.
اهداف اصلاحات ارضی
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه سخنان خود به هدف از اصلاحات ارضی اشاره کرد و گفت: صدور اسناد مالکیت، ایجاد امنیت در مالکیت اراضی کشاورزی و تسهیل در دسترسی به تسهیلات مالی برای کشاورزان از اهداف اصلاحات است که این دورهها نه تنها به بهبود وضعیت اراضی کمک میکند، بلکه بستری مناسب برای تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی و ارتقای بهرهوری در کشور را فراهم میکند.
نامدار افزود: اجرای دقیق قوانین اصلاحات ارضی و صدور اسناد مالکیت اراضی از اهم اقدامات سازمان امور اراضی است که تأثیر زیادی بر ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی کشاورزی و تسهیل فرآیندهای حقوقی و مالی در این بخش دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان امور اراضی درباره سایر اقدامات انجام شده این سازمان در راستای بهبود حوزه کشاورزی، گفت: تهیه، تنظیم و اجرای برنامههای بازرسی مستمر، دورهای و موردی از عملکرد مدیریتهای امور اراضی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانی و برگزاری جلسه کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری از جمله دیگر اموری است که سال کذشته در راستای بهبود بخش کشاورزی در حوزه امور اراضی انجام شده است.
