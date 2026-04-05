به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روتر نت گزارش داد، دولت آمریکا از شرکت های فعال در حوزه تصاویر ماهواره ای خواسته تصاویر مربوط به جنگ با ایران را تا مدت نامحدود سانسور کرده و منتشر نکنند.

این اقدام آمریکا با هدف سانسور تصاویر مرتبط با حملات موشکی و پهپادی ایران علیه مواضع واشنگتن و رژیم صهیونیستی در منطقه انجام می شود.

پیشتر نیز شرکت آمریکایی پلنت لبز محدودیت های اعمال شده برای انتشار تصاویر ماهواره ای از منطقه را گسترش داد تا این تصاویر علیه آمریکا و همپیمانانش در منطقه مورد استفاده قرار نگیرند.

این شرکت به کاربران خود ابلاغ کرده که تأخیر در انتشار تصاویر مربوط به خاورمیانه از چهار روز به ۱۴ روز افزایش یافت.

رژیم صهیونیستی نیز برای ممانعت از انتشار تصاویر مربوط به خرابی های به بار آمده در پی حملات موشکی ایران اخبار را به شدت سانسور می کند.