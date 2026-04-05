به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید سرتیپ دوم مسعود زارع، فرمانده دانشکده پدافند هوایی ارتش امشب در شاهین‌شهر برگزار می‌شود.

این شهید بزرگوار در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید بزرگوار پس از وداع برای تشییع و خاکسپاری به شیراز منتقل خواهد شد.

در پی شهادت سرتیپ دوم مسعود زارع، ناصر اسدی فرماندار شاهین شهر پیام تسلیتی را صادر کرد که متن آن به شرح زیر است‌...

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»

شهادت هنر مردان خداست

شهادت پرافتخار امیر سرتیپ دوم مسعودزارع، فرمانده دانشکده پدافند هوایی شاهین‌شهر به دست دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده محترم ایشان و همرزمان این شهید بزرگوار در نیروهای مسلح و عموم مردم شهرستان شاهین‌شهر و میمه تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

