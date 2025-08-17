تأمین پایدار سوخت در کردستان موتور محرک توسعه اقتصادی استان است

به گزارش خبرنگار مهر، امید کریمیان صبح یکشنبه در بازدید از تأسیسات انبار نفت سنندج با قدردانی از عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان اظهار داشت: تأمین پایدار سوخت این بخش از صنایع و واحدهای تولیدی، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال استان دارد.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی، با اشاره به خدمات ارائه‌شده در زمان‌های حساس، از جمله حمله رژیم صهیونیستی و همچنین تأمین سوخت زائران اربعین حسینی، افزود: عملیات سوخت‌رسانی در استان با برنامه‌ریزی مطلوب و تلاش کارکنان شرکت پخش به بهترین نحو ممکن انجام شد.

جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی در کردستان

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی یکی از اقدامات ارزشمند منطقه کردستان است، تصریح کرد: اجرای طرح باک‌پر، استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری در پایش کامیون‌های ترانزیتی و کنترل مرزها، موجب جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و حفظ پایداری در توزیع سوخت شده است.

کریمیان همچنین به ظرفیت‌های گردشگری استان اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور گسترده مسافران و زائران، به ویژه در ایام اربعین، خدمات‌رسانی مناسب در بخش تأمین سوخت از سوی پخش منطقه کردستان رضایت‌بخش بوده است.

در ادامه این بازدید، جهانبخش نوکانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان، گزارشی از اقدامات این شرکت در حوزه تأمین، نگهداشت و توزیع فرآورده‌های نفتی، مبارزه با قاچاق، مکانیزه‌کردن فعالیت‌ها و پشتیبانی از واحدهای صنعتی و کشاورزی استان ارائه داد.

وی با اشاره به فعالیت ۹۱ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و ۵۲ جایگاه CNG در استان گفت: عملیات احداث ۹ جایگاه جدید نیز بر اساس نیازهای عملیاتی، رشد جمعیت و گستردگی جغرافیایی در حال انجام است.