۷۰۰ عامل اجرایی پای کار انتخابات قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی ظهر یکشنبه در ششمین جلسه ستاد انتخابات شهرستان قصرشیرین از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.

وی اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه‌های مختلف انجام شده و در حال حاضر هیچ‌گونه مانعی برای برگزاری مطلوب انتخابات در سطح شهری و روستایی وجود ندارد.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: تمامی زیرساخت‌ها و تمهیدات مورد نیاز برای برگزاری این رویداد مهم فراهم شده و فرآیندها طبق برنامه در حال پیشرفت است.

شفیعی تصریح کرد: در مجموع بیش از ۷۰۰ نفر از عوامل اجرایی، انتظامی، خدماتی و سایر بخش‌ها مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند و در این مسیر همکاری خواهند داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به آمادگی ایجاد شده، پیش‌بینی می‌شود انتخابات در فضایی آرام و با مشارکت مناسب مردم برگزار شود.