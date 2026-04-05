برگزاری نشست معاونان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونان وزرای امور خارجه سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ فروردین/۴ آوریل ۲۰۲۶ جلسه مشترکی با حضور کارشناسان فنی و حقوقی هر دو کشور برگزار کردند.

در این جلسه که به ریاست کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ خلیفه الحارثی معاون سیاسی وزارت امورخارجه عمان برگزار شد، ضمن بررسی وضعیت فعلی، مسائل مربوط به عبور امن و ایمن از تنگه هرمز مورد بحث قرار گرفت. بر نقش انحصاری ایران و عمان به عنوان کشورهای ساحلی تنگه هرمز تأکید شد.

علاوه بر این، کارشناسان هر دو طرف مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و پیشنهادها را ارائه کردند که قرار شد از طریق تبادل نظر و جلسات بیشتر بررسی شود.