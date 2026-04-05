صدور بیش از ۱۲۰ پروانه ساخت داروهای طبیعی و گیاهی در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، حمیدرضا حسینی، مدیرکل امور دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور با تشریح اقدامات انجام‌ شده در این حوزه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموعه‌ای از برنامه‌های مهم با هدف ارتقای نظام مدیریت داروهای دامپزشکی، بهبود نظارت و پایش اقلام دارویی، حمایت از تولید داخلی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند در دستور کار قرار گرفت و بخش قابل توجهی از این برنامه‌ها به مرحله اجرا رسید.

وی با اشاره به توسعه سامانه‌های الکترونیکی در حوزه داروهای دامپزشکی گفت: در این راستا سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی راه‌اندازی شد و همچنین نرم‌افزار تحلیلی Power BI با هدف گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها از سامانه خدمات دارویی طراحی و راه‌اندازی شد که امکان رصد دقیق‌تر اطلاعات و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم کرده است.

حسینی همچنین از ارتقا و رفع مشکلات سامانه خدمات دارویی سازمان دامپزشکی کشور به نشانی d.ivo.ir خبر داد و افزود: این اقدام متناسب با مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف تقویت مرجعیت این سامانه در رصد و پایش اقلام دارویی انجام شد که نقش مهمی در بهبود ثبت اطلاعات و افزایش شفافیت در حوزه داروهای دامپزشکی داشته است.

مدیرکل دفتر امور دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور حمایت از تولید داخلی دارو و مواد بیولوژیک را از دیگر اقدامات مهم این دفتر برشمرد و گفت: در این راستا صدور پروانه‌های ساخت نسبت به سال گذشته افزایش یافت و همچنین با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، صدور مجوز ورود برخی اقلام دارویی و واکسن‌هایی که تولید داخل آن‌ها پاسخگوی نیاز کشور است، محدود شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه واکسن تب برفکی نیز اظهار کرد: جلسات متعدد کارشناسی و پیگیری‌های مستمر برای تأمین و توزیع این واکسن انجام شد تا نیاز کشور در این حوزه به‌موقع تأمین شود.

حسینی همچنین از صدور بیش از ۱۲۰ پروانه برای داروهای طبیعی و گیاهی و بیش از ۱۰۰ پروانه ثبت و تولید همزمان داروهای دامپزشکی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گفته وی، در این مدت ۱۵۴ مورد ثبت دارو، واکسن، افزودنی، ماده اولیه و مکمل انجام شد و ۵۷۷ پروانه تولید برای دارو، واکسن، افزودنی و مکمل صادر شد.

مدیرکل دفتر امور دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به میزان تولید اقلام دارویی در سال ۱۴۰۴ افزود: در این مدت بیش از ۱۲ میلیون و ۷۱۶ هزار لیتر و بیش از ۸۰ میلیون و ۱۳۹ هزار کیلوگرم انواع داروهای دامپزشکی در کشور تولید شده است.

وی در ادامه به آمار واردات اقلام دارویی اشاره کرد و گفت: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۱ هزار کیلوگرم و ۴۹ هزار لیتر دارو، ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار کیلوگرم و ۳۲۸ هزار لیتر مکمل، بیش از ۶ میلیارد و ۲۹۴ میلیون دز واکسن دام و طیور و همچنین مقادیر قابل توجهی از سایر اقلام دارویی وارد کشور شده است.

وی همچنین با اشاره به صادرات اقلام دارویی دامپزشکی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ صادرات انواع دارو، واکسن و مکمل‌های دامپزشکی به میزان قابل توجهی انجام شد که شامل ۱۹ هزار و ۳۰۰ لیتر و ۱۵ هزار کیلوگرم دارو، ۸ میلیون و ۱۷۵ هزار دز واکسن دام و طیور و بیش از ۷۴۶ هزار کیلوگرم مکمل‌های دارویی بوده است.

وی افزود: همچنین انواع ضدعفونی‌کننده‌ها و شوینده‌های دامپزشکی نیز به میزان ۴۰ هزار و ۸۰۰ لیتر صادر شده و در مجموع ارزش صادرات اقلام دارویی دامپزشکی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۵ میلیون یورو رسیده است.

مدیرکل امور دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور در ادامه به ظرفیت‌های بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۸۶ کارخانه فعال در زمینه تولید دارو، مکمل، سرم و مواد بیولوژیک، ۳۰۱ شرکت واردکننده فعال، ۱۵۳ شرکت پخش سراسری و ۲۹۸ شرکت پخش استانی در حوزه توزیع دارو و مواد بیولوژیک فعالیت دارند.

وی گفت: همچنین در کشور ۲۶۵۰ داروخانه دامپزشکی، ۱۰۱۱ دفتر اشتغال به امور درمانی، ۲۱۷۶ درمانگاه تخصصی و اختصاصی، ۱۴۸ بیمارستان دامپزشکی، ۴۷ مجتمع درمانی و ۱۴۰۹ مرکز مایه‌کوبی فعال هستند و ۵۱ شرکت دانش‌بنیان نیز در حوزه داروهای دامپزشکی فعالیت دارند.

حسینی در پایان با اشاره به اجرای طرح پایش داروهای دامپزشکی (PMS) گفت: در قالب این طرح، نمونه‌برداری و پایش اقلام مختلفی از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها، مکمل‌ها، مواد معدنی، واکسن‌ها، ضدعفونی‌کننده‌ها، ضدانگل‌ها و سایر فرآورده‌های دارویی انجام شده است تا کیفیت و ایمنی این محصولات در سطح کشور به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.