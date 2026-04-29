نجات یک گیاه دارویی از انقراض

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، محمد محمودی، رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی با اعلام این خبر که با تلاش محققان، «گاوزبان خوزستانی» از انقراض نجات یافت، گفت: این گونه از گیاه گاو زبان فقط در منطقه محدودی از استان خوزستان وجود داشت که بر اثر گسترش فعالیتهای عمرانی به ویژه احداث ریل راهآهن از بین رفته و دیگر جمعیتی از این گیاه وجود ندارد.
وی اظهار کرد: با بررسی محققان درباره وضعیت گونههای در معرض خطر ایران که در قالب طرح ملی «تعیین جایگاه حفاظتی گونههای انحصاری و در معرض خطر ایران» و زیر نظر موسسه تحقیقات مراتع و جنگلهای کشور انجام شده است، مجری زیر پروژه این طرح در استان خوزستان اعلام کرد که گونه گاوزبان خوزستانی در طبیعت منقرض شده است.
رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی ایران ادامه داد: ما پس از بررسی که انجام دادیم متوجه شدیم ۲۰۰۰ عدد بذر این گیاه در بانک ژن منابع طبیعی ایران موجود است و از اینرو به سرعت وارد عمل شدیم و کاشت مجدد این بذرها و بذرگیری را انجام دادیم.
وی گفت: در حال حاضر تعداد بذر گیاه گاوزبان خوزستانی را به ۲۰ هزار عدد رساندیم و طی مراحلی آن را ذخیرهسازی کردهایم.
محمودی تاکید کرد: در گام بعدی در قالب یک طرح، این بذرها به طبیعت برگردانده میشود تا جمعیت از بین رفته گیاه گاوزبان خوزستانی احیا شود.
وی افزود: اکنون در حال فراهم کردن مقدمات تهیه و اجرای طرح پایلوت کاشت و احیای گونه گیاه گاوزبان خوزستانی در چند منطقه از زیستگاههای اولیه و مشابه نزدیک به آن در استان خوزستان با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هستیم.
رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی ایران، حفاظت از گیاهان طبیعی را با اهمیت خواند و تصریح کرد: گیاهان به عنوان حلقه نخست زنجیرههای غذایی با غذای ما سروکار دارند، ضمن آن که پوشش گیاهی در طبیعت باید حفظ شود، زیرا با فقر پوشش گیاهی، باران به جای نفوذ در زمین به سیل تبدیل و در مواقعی خسارتزا میشود.
محمودی با بیان این که حفاظت از گیاهان موجود در طبیعت به لحاظ تداوم تنوع زیستی نیز مهم است، گفت: بسیاری از گیاهانی که منقرض میشوند، دارای ژنهای متعددی هستند و ممکن است از فواید آن هنوز اطلاعی نداشته باشیم و وقتی این گیاهان در طبیعت منقرض میشوند در واقع تمام آن ژنها از بین خواهند رفت.
نظر شما