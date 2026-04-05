۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

واکنش قالیباف به اعلام پیروزی‌ ترامپ در عملیات مفتضحانه شب گذشته

واکنش قالیباف به اعلام پیروزی‌ ترامپ در عملیات مفتضحانه شب گذشته

رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتشار تصویری از بالگردهای سرنگون شده آمریکایی، به ادعای ترامپ درباره عملیات شب گذشته پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از بالگردهای سرنگون شده آمریکایی در نبرد مشترک نیروهای مسلح مقتدر کشور، نوشت: «اگر ایالات متحده سه پیروزی دیگر از این دست به دست آورد، کاملاً نابود خواهد شد.»

واکنش قالیباف به اعلام پیروزی‌ ترامپ در عملیات مفتضحانه شب گذشته

گفتنی است، صبح امروز سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) اعلام کرد که تلاش‌های مذبوحانه دشمن با عنایات خداوند متعال و امدادهای الهی و با اقدامات به موقع و عملیات مشترک رزمندگان اسلام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بسیج قهرمان و نیروهای انتظامی، برای نجات خلبان جنگنده ساقط شده خود شکست خورد.

وی افزود: پرنده‌های متجاوز دشمن در جنوب اصفهان شامل دو فروند بالگرد بلک هاوک و یک فروند هواپیمای ترابری نظامی C۱۳۰ مورد اصابت قرار گرفتند که در آتش خشم رزمندگان قهرمان اسلام در حال سوختن هستند.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      ترامپ اول پررو، الان مستاصل، بزنیدش خیلی بیشتر
    • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      شاید اطرافیان ترامپ او را ازواقعیات میدان دور نگه می دارند والا باید خیلی احمق باشد خود راپیروز بداند.

