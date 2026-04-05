واکنش قالیباف به اعلام پیروزی‌ ترامپ در عملیات مفتضحانه شب گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از بالگردهای سرنگون شده آمریکایی در نبرد مشترک نیروهای مسلح مقتدر کشور، نوشت: «اگر ایالات متحده سه پیروزی دیگر از این دست به دست آورد، کاملاً نابود خواهد شد.»

گفتنی است، صبح امروز سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) اعلام کرد که تلاش‌های مذبوحانه دشمن با عنایات خداوند متعال و امدادهای الهی و با اقدامات به موقع و عملیات مشترک رزمندگان اسلام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بسیج قهرمان و نیروهای انتظامی، برای نجات خلبان جنگنده ساقط شده خود شکست خورد.

وی افزود: پرنده‌های متجاوز دشمن در جنوب اصفهان شامل دو فروند بالگرد بلک هاوک و یک فروند هواپیمای ترابری نظامی C۱۳۰ مورد اصابت قرار گرفتند که در آتش خشم رزمندگان قهرمان اسلام در حال سوختن هستند.