هواگردهای آمریکا با آتش پدافند ایران سرنگون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آخرین دستاوردهای نیروهای مسلح را در اطلاعیه ای تشریح کرد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا»

در پی تلاش‌های مذبوحانه ارتش تروریستی آمریکا برای عملیات امداد و نجات خلبان جنگنده ساقط‌شده خود، بامداد شانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تعدادی از هواگردهای دشمن وارد کشور عزیزمان ایران شدند. با یاری و نصرت الهی و با هوشیاری و آمادگی رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح، و با بهره‌گیری از جنگ الکترونیک، سامانه‌های نوین پدافند هوایی، اجرای طرح دفاع موزاییکی زمینی و ایجاد حصار نظامی و امنیتی، تعدادی از این هواگردها شامل دو فروند هواپیمای ترابری نظامی C-130 و دو فروند بالگرد بلک‌هاوک مورد اصابت قرار گرفته و مجبور به فرود اضطراری در یکی از مناطق جنوب اصفهان شدند.

پس از تکمیل عملیات محاصره دشمن توسط رزمندگان قهرمان ایران اسلامی، دشمن زبون – به منظور جلوگیری از بی‌آبرویی ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا) و هیمنه پوشالی ارتش خود – مجبور به بمباران شدید هواگردهای ساقط‌شده، تجهیزات، فرماندهان و سربازان خود شد.

رئیس‌جمهور نادان و گرفتار در باتلاق جنگ و تجاوز (که خود آغازگر آن بود) و ژنرال‌های بی‌هنر و بزدل ارتش تروریستی و شکست‌خورده آمریکا به خوبی دریافتند که هرگونه تجاوز و عملیات زمینی و نفوذ در هر نقطه از ایران سربلند و دشمن‌شکست، با قدرت جنود الهی و مشت پولادین رزمندگان، نیروهای مسلح، بسیج قهرمان و ملت شجاع و دلاور مرز و بوم، با شکستی قاطع و مفتضحانه روبرو خواهد شد. بی‌آبرویی رئیس‌جمهور گرفتار و ارتش شکست‌خورده آمریکا با لفاظی جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی قابل ترمیم نخواهد بود.

شکی نیست که همه این پیروزی‌ها و دستاوردهای ایران پرافتخار در سایه عنایت خاصه و الطاف ویژه خداوند متعال بوده است و یقین داریم که وعده الهی در پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل محقق خواهد شد.«وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»