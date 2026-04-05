۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

هواگردهای آمریکا با آتش پدافند ایران سرنگون شدند

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: هواگردهای آمریکا با آتش پدافند ایران سرنگون شدند و آمریکایی‌ها نظامیانشان را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آخرین دستاوردهای نیروهای مسلح را در اطلاعیه ای تشریح کرد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا»

در پی تلاش‌های مذبوحانه ارتش تروریستی آمریکا برای عملیات امداد و نجات خلبان جنگنده ساقط‌شده خود، بامداد شانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تعدادی از هواگردهای دشمن وارد کشور عزیزمان ایران شدند. با یاری و نصرت الهی و با هوشیاری و آمادگی رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح، و با بهره‌گیری از جنگ الکترونیک، سامانه‌های نوین پدافند هوایی، اجرای طرح دفاع موزاییکی زمینی و ایجاد حصار نظامی و امنیتی، تعدادی از این هواگردها شامل دو فروند هواپیمای ترابری نظامی C-130 و دو فروند بالگرد بلک‌هاوک مورد اصابت قرار گرفته و مجبور به فرود اضطراری در یکی از مناطق جنوب اصفهان شدند.

پس از تکمیل عملیات محاصره دشمن توسط رزمندگان قهرمان ایران اسلامی، دشمن زبون – به منظور جلوگیری از بی‌آبرویی ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا) و هیمنه پوشالی ارتش خود – مجبور به بمباران شدید هواگردهای ساقط‌شده، تجهیزات، فرماندهان و سربازان خود شد.

رئیس‌جمهور نادان و گرفتار در باتلاق جنگ و تجاوز (که خود آغازگر آن بود) و ژنرال‌های بی‌هنر و بزدل ارتش تروریستی و شکست‌خورده آمریکا به خوبی دریافتند که هرگونه تجاوز و عملیات زمینی و نفوذ در هر نقطه از ایران سربلند و دشمن‌شکست، با قدرت جنود الهی و مشت پولادین رزمندگان، نیروهای مسلح، بسیج قهرمان و ملت شجاع و دلاور مرز و بوم، با شکستی قاطع و مفتضحانه روبرو خواهد شد. بی‌آبرویی رئیس‌جمهور گرفتار و ارتش شکست‌خورده آمریکا با لفاظی جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی قابل ترمیم نخواهد بود.

شکی نیست که همه این پیروزی‌ها و دستاوردهای ایران پرافتخار در سایه عنایت خاصه و الطاف ویژه خداوند متعال بوده است و یقین داریم که وعده الهی در پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل محقق خواهد شد.«وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»

محسن صمیمی

    IR ۰۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ نمی‌تواند تنگه هرمز را باز کند
    ناشناس IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      الان که داره رادارها را میزنه آمریکای ملعون نمیشه از یه جور دوربین های قوی هواگردها را رصد کرد
    حسن حیدری IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دم شما گرم . ما عکس جنازه ی سوخته خلبانشان را هم در صداوسیما دیدیم .

