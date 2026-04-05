به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تحلیل درست بازار طلا و نقره به یکی از دغدغههای جدی برای سرمایهگذاران تبدیل شده است. سال ۲۰۲۵ برای طلا یک سال استثنایی بود؛ این فلز گرانبها بیش از ۶۰ درصد رشد و بیش از ۵۰ بار رکورد تاریخی جدید ثبت کرد.
حالا سوال اصلی اینجاست: آیا این روند در سال ۲۰۲۶ هم ادامه خواهد داشت؟ در این مقاله با تکیه بر دادههای معتبر جهانی و شرایط خاص بازار ایران، به این پرسش پاسخ میدهیم و نگاهی هم به نقره خواهیم داشت که اغلب در سایه طلا نادیده گرفته میشود. با ما همراه باشید.
طلا در سال ۲۰۲۵ چه مسیری طی کرد؟
برای درک چشمانداز ۲۰۲۶، باید ابتدا مروری بر آنچه در سال گذشته رخ داد داشته باشیم. قیمت طلا در اکتبر ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی ۴۳۸۱ دلار در هر اونس رسید.
ترکیبی از تنشهای ژئوپلیتیکی، تضعیف دلار آمریکا، خرید بانکهای مرکزی و نگرانیهای اقتصادی جهانی دست به دست هم دادند تا طلا بزرگترین رشد سالانه خود از سال ۱۹۷۹ را تجربه کند.
شورای جهانی طلا اعلام کرد که سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی بهطور همزمان سهم طلا را در سبد دارایی خود افزایش دادند. این اتفاق نشان میدهد که طلا دیگر صرفا یک کالای لوکس نیست، بلکه به ابزاری استراتژیک برای مدیریت ریسک تبدیل شده است.
پیشبینی بانکهای بزرگ جهانی از قیمت طلا در سال ۲۰۲۶
وقتی بزرگترین نهادهای مالی دنیا یکصدا از صعود طلا حرف میزنند، نمیتوان این سیگنال را نادیده گرفت. بر اساس آخرین گزارشها و پیشبینیهادر سالهای آینده قیمت طلا دلار در هر اونس مطابق جدول زیر است:
|
نهاد مالی
|
پیشبینی (دلار/اونس)
|
محرک اصلی از نظر بانک
|
JP Morgan
|
۶,۳۰۰
|
تغییر ساختاری در پرتفوی بخش خصوصی
|
Deutsche Bank
|
۶,۰۰۰
|
تقاضای مداوم بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران
|
Morgan Stanley
|
۵,۷۰۰ (سناریوی صعودی)
|
ضعف دلار و تحلیل تقاضای فیزیکی
|
Goldman Sachs
|
۵,۴۰۰
|
دلارزدایی (De-dollarization) و کاهش نرخ بهره
|
Reuters
|
۴,۷۴۶
|
ریسکهای ژئوپلیتیک و نااطمینانی اقتصادی
چه عواملی قیمت طلا را در ۲۰۲۶ تعیین میکنند؟
سیاست پولی فدرال رزرو
یکی از مهمترین محرکهای قیمت طلا، تصمیمات بانک مرکزی آمریکاست. کاهش نرخ بهره از یک سو موجب تضعیف دلار میشود و از سوی دیگر با کاهش هزینه فرصت نگهداری طلا، جذابیت این فلز گرانبها را برای سرمایهگذاران افزایش میدهد.
تنشهای ژئوپلیتیکی
جنگهای تجاری، بحرانهای منطقهای و بیثباتی سیاسی در نقاط مختلف جهان همچنان ادامه دارد. افزایش تعرفههای تجاری آمریکا بر کالاهای وارداتی از شرکای تجاری اصلی میتواند به افزایش هزینههای تولید، کاهش رشد اقتصادی جهانی و تشدید تنشهای تجاری بینالمللی منجر شود. در چنین فضایی، طلا نقش «پناهگاه امن» خود را حفظ میکند.
خرید بانکهای مرکزی
بانکهای مرکزی کشورهای مختلف، بهویژه در آسیا و خاورمیانه، در سالهای اخیر ذخایر طلای خود را بهشدت افزایش دادهاند.
گلدمن ساکس انتظار دارد بانکهای مرکزی جهان در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۷۰ تن طلا به ذخایر خود بیفزایند. این روند افزایشی ناشی از تلاش کشورها برای تنوعبخشی به ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا است.
نقره فرصتی که اغلب نادیده گرفته میشود
اگر طلا ستاره اصلی بازار فلزات گرانبهاست، نقره میتواند بازیگر شگفتیساز سال ۲۰۲۶ باشد.
در مقایسه سرمایهگذاری در طلا و نقره طلا که عمدتا تقاضای سرمایهگذاری دارد، نقره یک فلز صنعتی هم هست. صنایع الکترونیک، پنلهای خورشیدی و خودروهای برقی از مصرفکنندگان اصلی نقره هستند.
طبق آخرین دادهها، قیمت نقره در طول ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته و نسبت به همین زمان در سال گذشته ۱۷۵ تا ۱۸۴ درصد رشد داشته است.
مقایسه ویژگیهای سرمایهگذاری در طلا و نقره
طلا: نقدشوندگی بالاتر، نوسان کمتر، مناسب برای حفظ ارزش بلندمدت
نقره: پتانسیل رشد بیشتر، تقاضای صنعتی پشتیبان، قیمت ورودی پایینتر
ترکیب هر دو: تنوعبخشی به سبد و کاهش ریسک کلی
بازار طلا از نگاه سرمایهگذار ایرانی
برای یک ایرانی که میخواهد در بازار طلا سرمایهگذاری کند، گزینههای متعددی وجود دارد که هر کدام از این ابزارها مزایا و معایب خاص خود را دارند. از جمله این روشها:
خرید سکه بهار آزادی
خرید طلای آبشده
خرید صندوقهای طلا در بورس
خرید ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا
نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که قیمت طلا در ایران نهتنها به قیمت جهانی، بلکه به نرخ دلار هم وابسته است. بنابراین حتی اگر قیمت جهانی طلا ثابت بماند، کاهش ارزش ریال میتواند قیمت داخلی را بالا ببرد.
همچنین باید توجه داشت که سرمایهگذاری در هر بازاری، از جمله طلا، با ریسک همراه است و هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد. گزارش جیپیمورگان هشدار میدهد که رشد شتابزده قیمت طلا و نقره آنها را وارد محدوده بیشخرید کرده و احتمال اصلاحهای کوتاهمدت همچنان وجود دارد.
جمعبندی
در پایان، با بررسی تحلیلها و احتمالاتی که برای قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ وجود دارد، سه نکته کلیدی را از این تحلیل به خاطر بسپارید:
اول، اجماع بانکهای بزرگ جهانی از ادامه روند صعودی طلا در ۲۰۲۶ حکایت دارد، هرچند نوسانات کوتاهمدت محتمل است.
دوم، نقره به دلیل تقاضای صنعتی رو به رشد میتواند بازدهی جذابی داشته باشد و در سبد سرمایهگذاری جایگاه ویژهای پیدا کند.
سوم، سرمایهگذار ایرانی باید هم ریسک نوسانات قیمت جهانی و هم ریسک تغییرات نرخ ارز داخلی را در نظر بگیرد.
این مقاله صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه سرمایهگذاری شخصی نیست. پیش از هر تصمیمی با یک مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
سوالات متداول
آیا قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ واقعا به ۶,۰۰۰ دلار میرسد؟
بانکهای بزرگی مثل JP Morgan و Goldman Sachs این سطوح را در پیشبینیهای خود گنجاندهاند، اما قطعیتی وجود ندارد. عوامل متعددی مثل سیاست پولی فدرال رزرو، تنشهای ژئوپلیتیکی و رفتار بانکهای مرکزی میتوانند مسیر قیمت را تغییر دهند. سرمایهگذاری بر اساس پیشبینیها همیشه با ریسک همراه است.
نقره یا طلا کدام برای سرمایهگذاری در ۲۰۲۶ بهتر است؟
این انتخاب به هدف و افق زمانی سرمایهگذاری شما بستگی دارد. طلا برای حفظ ارزش بلندمدت مناسبتر است، در حالی که نقره به دلیل تقاضای صنعتی رو به رشد پتانسیل رشد بیشتری دارد. بسیاری از کارشناسان ترکیب هر دو را توصیه میکنند.
چطور یک ایرانی میتواند از رشد قیمت جهانی طلا بهرهمند شود؟
گزینههایی مثل خرید سکه، طلای آبشده، صندوقهای طلا در بورس تهران یا ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا در دسترس هستند. هر روش مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارد و باید با توجه به میزان سرمایه و تحمل ریسک انتخاب شود.
آیا کاهش نرخ بهره آمریکا به نفع قیمت طلاست؟
بله، رابطه معکوسی بین نرخ بهره واقعی و قیمت طلا وجود دارد. وقتی نرخ بهره پایین میآید، هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش مییابد و این فلز جذابتر میشود. البته این تنها یکی از عوامل تأثیرگذار است و بازار طلا پیچیدهتر از یک رابطه ساده است..
چرا نقره در سال ۲۰۲۶ پتانسیل رشد بیشتری نسبت به طلا دارد؟
نقره علاوه بر تقاضای سرمایهگذاری، تقاضای صنعتی قوی هم دارد. گسترش پنلهای خورشیدی، خودروهای برقی و صنایع الکترونیک مصرف نقره را افزایش داده و کمبود عرضه ایجاد کرده است. این عامل میتواند نقره را در سال ۲۰۲۶ به بازدهی بالاتری نسبت به طلا برساند.
