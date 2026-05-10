افزایش ذخایر طلای چین؛ خرید بیش از ۸ تن در آوریل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دادههای منتشرشده از ذخایر طلای چین، بانک مرکزی این کشور در ماه آوریل بیش از ۸ تن طلا خریداری کرده که بالاترین میزان خرید ماهانه از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون به شمار میرود.
بررسی نمودار روند ذخایر طلای چین نشان میدهد پکن طی ماههای اخیر روند انباشت طلا را با سرعت بیشتری دنبال کرده و ذخایر رسمی طلای خود را به سطح بیسابقه ۷۴.۶۴ میلیون اونس، معادل حدود ۲۳۲۲ تن، رسانده است.
این خرید پس از افزایش بیش از ۵ تنی ذخایر طلای چین در ماه مارس انجام شده و در مجموع، دومین جهش بزرگ دوماهه ذخایر طلای این کشور از سهماهه نخست سال ۲۰۲۴ محسوب میشود.
بر اساس این آمار، بانک مرکزی چین اکنون هجدهمین ماه متوالی خرید طلا را ثبت کرده است؛ روندی که نشاندهنده استمرار سیاست پکن برای کاهش وابستگی به داراییهای دلاری و تقویت پشتوانههای امن ارزی است.
دادهها همچنین نشان میدهد چین از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۱۵ تن طلا خریداری کرده و در صورت ادامه این روند، احتمال ثبت بزرگترین خرید سالانه طلای این کشور از سال ۲۰۲۳ وجود دارد.
آمارها حاکی است چین از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۳۷۲ تن به ذخایر رسمی طلای خود افزوده که معادل رشد حدود ۱۹ درصدی ذخایر طلای این کشور است؛ موضوعی که چین را به یکی از بزرگترین و فعالترین خریداران طلا در جهان تبدیل کرده است.
تحلیلگران معتقدند افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، نگرانیها درباره وضعیت بدهی آمریکا، تشدید جنگهای تجاری و رشد ریسک در بازارهای مالی جهانی، بانکهای مرکزی بهویژه چین را به سمت افزایش ذخایر طلا سوق داده است.
در همین حال برخی کارشناسان بازارهای جهانی معتقدند پکن از اصلاحهای مقطعی قیمت طلا برای تقویت ذخایر خود استفاده میکند و تلاش دارد در سطوح پایینتر قیمتی، خریدهای قابل توجهی انجام دهد. در سالهای اخیر طلا به یکی از مهمترین ابزارهای بانکهای مرکزی برای تنوعبخشی به ذخایر ارزی و کاهش ریسک وابستگی به دلار تبدیل شده و چین در خط مقدم این روند قرار دارد.
