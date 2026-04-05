لغو اجرای طرح ترافیک در تهران تا ۲۳ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب اعضای شورای شهر تهران اجرای طرح ترافیک در تهران تا پایان روز ۲۳ فروردین ماه لغو شد.

جعفر تشکری هاشمی در این خصوص گفت: پس از حمله دشمن صهیونی - آمریکایی به کشورمان شورای شهر، طرح ترافیک را از تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا امروز لغو کرده بود، اما با توجه به اینکه تداوم لغو طرح ترافیک در تهران منوط به تصویب در شورای شهر بود اعضا امروز درباره آن دوباره تصمیم گیری کردند.

تشکری هاشمی تصریح کرد: در صورت ادامه شرایط جنگی شورای شهر پس از پایان روز ۲۳ فروردین، در خصوص تداوم لغو بودن یا به اجرا درآمدن طرح ترافیک تصمیم گیری خواهد کرد.