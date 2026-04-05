  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

لغو اجرای طرح ترافیک در تهران تا ۲۳ فروردین

با تصمیم شورای شهر تهران، لغو اجرای طرح ترافیک در تهران تا ۲۳ فروردین تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب اعضای شورای شهر تهران اجرای طرح ترافیک در تهران تا پایان روز ۲۳ فروردین ماه لغو شد.

جعفر تشکری هاشمی در این خصوص گفت: پس از حمله دشمن صهیونی - آمریکایی به کشورمان شورای شهر، طرح ترافیک را از تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا امروز لغو کرده بود، اما با توجه به اینکه تداوم لغو طرح ترافیک در تهران منوط به تصویب در شورای شهر بود اعضا امروز درباره آن دوباره تصمیم گیری کردند.

تشکری هاشمی تصریح کرد: در صورت ادامه شرایط جنگی شورای شهر پس از پایان روز ۲۳ فروردین، در خصوص تداوم لغو بودن یا به اجرا درآمدن طرح ترافیک تصمیم گیری خواهد کرد.

کد مطلب 6792286
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها