سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایش‌های اخیر در باغات شهرستان ساری اظهار کرد: بررسی‌های میدانی و داده‌های ایستگاه‌های پیش‌آگاهی نشان می‌دهد نخستین مورد از حضور مگس میوه مدیترانه‌ای در یکی از ایستگاه‌های این شهرستان ثبت شده است.

وی افزود: این آفت که از مهم‌ترین تهدیدها برای محصولات باغی به شمار می‌رود، می‌تواند با تخم‌گذاری در میوه‌ها موجب فساد و کاهش کیفیت محصولات شود و خسارات اقتصادی قابل توجهی به باغداران وارد کند.

مدیر جهاد کشاورزی ساری با اشاره به ثبت این آلودگی در محدوده فرح‌آباد خیل گفت: این نقطه صرفاً به‌عنوان ایستگاه پایش انتخاب شده، اما لازم است باغداران در سراسر شهرستان نسبت به وضعیت باغات خود حساس باشند و به‌صورت مستمر آن‌ها را بررسی کنند.

علوی با تأکید بر لزوم اقدام به‌موقع تصریح کرد: جمع‌آوری میوه‌های رسیده از روی درخت، پاکسازی میوه‌های ریخته‌شده در کف باغ و دفن اصولی آن‌ها، استفاده از تله‌های فرمونی و در صورت نیاز بهره‌گیری از سموم مجاز، از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با این آفت است.

وی در پایان از باغداران خواست در صورت مشاهده هرگونه علائم آلودگی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی تماس گرفته و از راهنمایی‌های تخصصی بهره‌مند شوند تا از گسترش این آفت در باغات جلوگیری شود.