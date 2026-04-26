ثمانه ملک‌شاهکویی، در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به احتمال آغاز فعالیت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های استان هشدار داد و بر ضرورت آمادگی باغداران برای مقابله با این آفت تأکید کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه محصولات هسته‌دار پیش رس استان در روزهای آینده وارد بازار می‌شوند، احتمال شروع فعالیت مگس میوه مدیترانه‌ای افزایش یافته و لازم است باغداران اقدامات پیشگیرانه را با جدیت دنبال کنند تا از خسارت به محصولات جلوگیری شود.

ملک‌شاهکویی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، جمع‌آوری میوه‌های باقی‌مانده از دوره قبل روی درختان و یا کف باغ است، زیرا این میوه‌ها می‌توانند منشأ آلودگی و تکثیر آفت باشند و خطر گسترش مگس میوه را افزایش دهند.

وی اظهار کرد: باغداران باید این میوه‌ها را به‌صورت کامل جمع‌آوری کرده و در عمق حداقل ۵۰ سانتی‌متری خاک دفن کنند تا از ادامه چرخه آلودگی جلوگیری شود.

مدیر حفظ نباتات گلستان همچنین نصب تله‌های پیش‌آگاهی را یکی دیگر از راهکارهای مهم مقابله با این آفت دانست و گفت: نصب به‌موقع این تله‌ها می‌تواند به شناسایی سریع‌تر آفت و انجام اقدامات کنترلی مؤثر کمک کند.

وی تأکید کرد: پیشگیری به‌موقع و رعایت توصیه‌های فنی، نقش مهمی در کاهش مصرف سموم شیمیایی و خسارت‌های احتمالی مگس میوه مدیترانه‌ای دارد و باغداران باید این هشدارها را جدی بگیرند تا سلامت و کیفیت محصولات باغی استان حفظ شود.

ملک شاهکویی اظهار کرد: طی سال گذشته در بیش از 24 هزار هکتار از باغات در معرض خطر قرار گرفتند که مبارزه شیمیایی و غیر شیمیایی با این آفت صورت گرفته است.