۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

تمدید پرداخت عوارض ۱۴۰۴ شهرداری تهران تا ۱۵ اردیبهشت

پرداخت عوارض شهرداری تهران مربوط به سال ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به پرداخت عوارض شهرداری مربوط به سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: شهروندانی که فیش پرداخت عوارض صدور پروانه و نظارت فنی را در سال ۱۴۰۴ دریافت کردند، اما موفق ‌به پرداخت آن تا پایان سال گذشته نشدند، براساس مصوبه شورای شهر تا ۱۵ اردیبهشت می‌توانند با پرداخت نقدی و یکجا، مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی اسفند ۱۴۰۴ که معادل ۱۵ درصد بود، شوند.

وی ادامه داد: همچنین اگر شهروندان تا ۱۵ اردیبهشت سال جاری اقدام به دریافت فرم‌های اعلام عوارض صدور پروانه و نظارت فنی کنند، باز هم با مبالغ سال ۱۴۰۴ برایشان محاسبه می‌شود و همچنین مشمول ۱۵ درصد پاداش و جایزه خوش حسابی اسفند ماه درصورت پرداخت نقدی و یکجا خواهند شد.

آخوندی گفت: همچنین پرداخت عوارض نوسازی، عوارض مشاغل، بهای خدمات مدیریت پسماند مسکونی و غیرمسکونی و عوارض سالیانه و آلایندگی وسایط نقلیه مربوط به سال ۱۴۰۴ هم تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شد و کسانی که تا ۱۵ اردیبهشت پرداخت را انجام دهند هم مشمول جرایم نمی‌شوند و علاوه بر آن پاداش جایزه خوش حسابی برایشان اعمال خواهد شد.

محمد رضازاده

