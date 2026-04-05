تمدید پرداخت عوارض ۱۴۰۴ شهرداری تهران تا ۱۵ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به پرداخت عوارض شهرداری مربوط به سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: شهروندانی که فیش پرداخت عوارض صدور پروانه و نظارت فنی را در سال ۱۴۰۴ دریافت کردند، اما موفق ‌به پرداخت آن تا پایان سال گذشته نشدند، براساس مصوبه شورای شهر تا ۱۵ اردیبهشت می‌توانند با پرداخت نقدی و یکجا، مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی اسفند ۱۴۰۴ که معادل ۱۵ درصد بود، شوند.

وی ادامه داد: همچنین اگر شهروندان تا ۱۵ اردیبهشت سال جاری اقدام به دریافت فرم‌های اعلام عوارض صدور پروانه و نظارت فنی کنند، باز هم با مبالغ سال ۱۴۰۴ برایشان محاسبه می‌شود و همچنین مشمول ۱۵ درصد پاداش و جایزه خوش حسابی اسفند ماه درصورت پرداخت نقدی و یکجا خواهند شد.

آخوندی گفت: همچنین پرداخت عوارض نوسازی، عوارض مشاغل، بهای خدمات مدیریت پسماند مسکونی و غیرمسکونی و عوارض سالیانه و آلایندگی وسایط نقلیه مربوط به سال ۱۴۰۴ هم تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شد و کسانی که تا ۱۵ اردیبهشت پرداخت را انجام دهند هم مشمول جرایم نمی‌شوند و علاوه بر آن پاداش جایزه خوش حسابی برایشان اعمال خواهد شد.