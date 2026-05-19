۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

تخفیف ۳۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، نحوه اعمال تخفیف صدور پروانه ساختمانی در سال جاری را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خوشنود، درباره میزان تخفیف عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۴، گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، تخفیف پرداخت‌های نقدی صدور پروانه ساختمانی، طی سال جاری به صورت پلکانی و کاهشی اعمال می‌شود.

وی افزود: شهروندانی که تا پایان اردیبهشت‌ نسبت به پرداخت عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی اقدام کنند، مشمول تخفیف ویژه ۳۰ درصدی می‌شوند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران تأکید کرد: فرصت ایجاد شده، شامل تمامی درخواست‌های صدور پروانه شهروندان و متقاضیان حقوقی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری می‌شود.

خوشنود با اشاره به کاهش تخفیف مذکور به صورت پلکانی تا پایان سال، اظهار کرد: با کاهش تدریجی میزان تخفیف، شهروندانی که در اسفند ۱۴۰۵ برای پرداخت عوارض اقدام کنند، مشمول ۱۶ درصد تخفیف می‌شوند.

