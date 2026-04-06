شکست سنگین طارمی و یاران در اولین بازی مرحله نهایی سوپر لیگ یونان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیاکوس و آاک آتن شامگاه یکشنبه ۱۶ فروردین و در ورزشگاه جورجیوس کارایسکاکیس در اولین بازی مرحله نهایی سوپرلیگ یونان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با تک گل ابوبکری کیتا در دقیقه ۵ یک بر صفر به سود آاک آتن خاتمه یافت.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و ۷۱ دقیقه بازی کرد اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود.

المپیاکوس با این شکست، ۵۸ امتیازی باقی ماند و با دو گل کمتر نسبت به پائوک، به رتبه سوم جدول سوپر لیگ یونان سقوط کرد و آاک آتن هم ۶۳ امتیازی شد.