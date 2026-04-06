۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۵

شکست سنگین طارمی و یاران در اولین بازی مرحله نهایی سوپر لیگ یونان

تیم فوتبال المپیاکوس در اولین بازی مرحله نهایی سوپر لیگ یونان مقابل آاک آتن شکست خورد. در این دیدار کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در ترکیب اصلی حضور داشت اما نتوانست گلزنی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیاکوس و آاک آتن شامگاه یکشنبه ۱۶ فروردین و در ورزشگاه جورجیوس کارایسکاکیس در اولین بازی مرحله نهایی سوپرلیگ یونان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با تک گل ابوبکری کیتا در دقیقه ۵ یک بر صفر به سود آاک آتن خاتمه یافت.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و ۷۱ دقیقه بازی کرد اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود.

المپیاکوس با این شکست، ۵۸ امتیازی باقی ماند و با دو گل کمتر نسبت به پائوک، به رتبه سوم جدول سوپر لیگ یونان سقوط کرد و آاک آتن هم ۶۳ امتیازی شد.

